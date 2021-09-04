Хобленко стал лучшим игроком августа в Первой лиге

ПФЛ и сайт UA-Football выбрали игрока, который стал лучшим в Первой лиге в августе. Им стал форвард "Кривбасса" Алексей Хобленко.

Для нападающего последний месяц лета стал удивительно результативным. В пяти встречах он забил три гола и отдал три ассиста. "Кривбасс" за этот период победил в четырех встречах, лишь однажды сыграв вничью.

Также не стоит забывать и о встрече, которая состоялась в июле (но тоже входит в определение рейтинга лучшего игрока августа) - с "Олимпиком". Тогда Хобленко оформил дубль ассистов, а также отметился голом в ворота дончан.

Всего в активе Алексея четыре гола и пять ассистов в текущем чемпионате. Сейчас он возглавляет список самых результативных игроков по системе гол+пас, а также делит первую строчку в рейтинге бомбардиров с Балули ("Металлист") и Кулишем ("ВПК-Агро”). Правда, в Хобленко нет ни одного гола с пенальти, в то время как у его конкурентов четыре на двоих.