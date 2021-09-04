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Семка сам не забил, так хотя голевую Ямполю отдал. Агробизнес - Горняк-Спорт 0:1
Что случилось с командой Чижевского?
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 7 тур
04.09.2021, 13:15
Город Волочиск, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Евгений Цыбулько
Агробизнес (Волочиск) - Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 0:1
Гол: Ярослав Ямполь (53)
Удаление: Агробизнес - Игорь Нагорный (90+1)
Агробизнес: 30 Мозиль Олег, 11 Синица Олег, 17 Курило Игорь, 15 Слотюк Арсен, 13 Черненко Руслан, 8 Вербный Назар, 10 Юхимович Дмитрий, 14 Думанюк Артур, 25 Груша Виталий, 21 Бойчук Игорь, 18 Когут Иван
Запасные: 1 Задерейко Антон, 31 Артым Андрей, 3 Карась Даниил, 12 Емаев Евгений, 22 Нагорный Игорь, 20 Гудзинский Вадим, 80 Семенюк Сергей, 19 Когут Николай.
Главный тренер - Александр Чижевский
Горняк-Спорт: 23 Клищук Андрей, 14 Шинкаренко Дмитрий, 5 Кравчук Юрий, 24 Цвиренко Максим, 3 Чуев Богдан 7 Семка Артем, 16 Ямполь Ярослав, 8 Мильченко Артем, 10 Паламар Руслан, 77 Яворский Вадим, 11 Понедельника Андрей
Запасные: 26 Климов Георгий, 19 Сафиханов Эмин, 15 Черныш Денис, 22 Твердохлеб Егор, 17 Кожевников Александр, 6 Кулаковский Артем, 21 Альвес Да Коста Жуниор Клебер
Главный тренер - Игорь Жабченко
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