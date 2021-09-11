Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суббота в Первой лиге: волки против орлов, нестабильная команда Грицая против "пивоваров"
Завтра - еще 3 матча
ФК Полісся
Вчера 8 тур в Первой лиге начался бескомпромиссным 3:1 в исполнении
Официальным телетранслятором является ТК Футбол, поэтому оба матча можно смотреть на их YouTube-канале Первая лига.
13:15 Полесья (Житомир) - Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Матч дня. Если перевести это противостояние неофициальными названиями клубов - «волки» принимают «орлов».
Обе команды являются середнячками Первой лиги, у хозяев есть претензия на лидерские позиции. Ведь у желто-зеленого клуба есть очень хорошее финансирование -
Вот что объединяет обе команды - это неудачный старт в этом чемпионате. Под обоими тренерами, Юрием Калитвинцевым и Олегом Рыпаном, «качались кресла». Результаты пришли недавно, поэтому теперь вдвойне интересно, кто выйдет победителем из этой битвы. "Полесье" немного забивает, но и немного пропускает, а "Команда родного края" и много пропускает, и много забивает. Тем интереснее получится и эта «смесь» из 22 игроков на поле. А фаворитом, конечно, будет оставаться команда-хозяин.
Статистика личных встреч, если считать и бывшие клубы с теми же названиями (с 1993-го), такова: 13 матчей, из них в 8 побед "Прикарпатья", 4 ничьи и ...лишь 1 победа "Полесья".
Между отдельных интересных фигур в "Прикарпатье" один из лучших бомбардиров чемпионата Роман Барчук (4 гола и еще 2 ассиста), в "Полесье" - Василий Грицук (3 ассиста) и Денис Янаков (2 ассиста).
15:30 ВПК-Агро (Шевченковка) - Оболонь (Киев)
14-я команда чемпионата принимает 7-м. Очень тяжелые дела у команды Александра Грицая, которая «живущий» в Днепре на стадионе "Метеор". Переориентация на атакующий футбол с начала сезона принесла немало потери в очках. Хотя то, как "ВПК-Агро" оказывал сопротивление харьковскому "Металлисту" (0:2), заслуживает похвалы. На этот раз испытание очень прочной "Оболонью", одной из лучших полузащит Первой лиги.
В истории команд есть всего 2 встречи прошлого чемпионата, из них 1 - победа "ВПК-Агро", другой - ничья.
Не поможет хозяевам в этой игре центральный защитник Сергей Палюх. Он отбывает дисквалификацию после удаления в предыдущей игре с "Металлистом".
Популярное сейчас
- Нападающий Металлиста 1925 выбыл почти до конца сезона из-за полученной травмы в спарринге
- Эго Мбаппе уже навредило Франции. Кажется, ПСЖ тоже в опасности
- Минай на 10 дней потерял одного из лидеров команды
- "Камешки" выползают, а команда Чижевского ищет дно. Кремень - Агробизнес 3:1
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Новости по теме
- 08:06 Украинские Агробизнес подписал четверых, Черноморец отпустил Прийму. Таблица трансферов Первой лиги: зима-2021
- 10:29 Украинские Первая лига. Фланговые открытия - выходцы из Второй лиги, бриллианты из трясины и свободный агент
- 07:30 Украинские Начало второго круга и зимней паузы - анонс 16-го тура Первой лиги