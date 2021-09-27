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Маркевич: Для меня настоящий Металлист тот, что играет сейчас в Первой лиге

Первая лига
(4 голосов)

Мирон Богданович рассказал о своем отношении к Металлисту, и не только

Маркевич: Для меня настоящий Металлист тот, что играет сейчас в Первой лиге

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Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич высказался о нынешним "Металлисте" и своей возможной дальнейшей карьере на тренерской поприще.

— Как давно вы общались с Александром Ярославским и Евгением Красниковым?

— Недавно с Красниковым общался. Да и с Владиленовичем связываемся время от времени. Мы остались хорошими друзьями. Лучшие годы были проведены в Харькове. Я им желаю только успехов.

— Не предлагали вам вернуться в "Металлист"?

— Нет.

— Сейчас возникает много споров по поводу того, какой "Металлист" настоящий — тот, что играет в Первой лиге или "Металлист 1925".

— Для меня тот, что играет сейчас в Первой лиге. Там работают мои друзья. Но я уважаю и тех людей, которые создали "Металлист 1925", потому что тогда ничего не было в Харькове. Они вывели команду в Премьер-лигу, поэтому с уважением отношусь к ним.

— Если представить, что "Металлист" с этим составом, что есть сейчас, выступал бы в УПЛ, на какие места он бы претендовал?

— Думаю, они уже сейчас претендуют на первую пятерку.

— Как у вас обстоят дела, чем занимаетесь?

— Нормально. Играю за ветеранов.

— Есть ли планы возобновить тренерскую деятельность?

— Я бы с удовольствием, но, во-первых, нужно иметь предложения, а во-вторых, понимать, куда ты идешь. Мне уже не 50 лет. Если идти, то в команду с амбициями. Мне главное не промахнуться. Уже и возраст, и хочется что-то сделать.

— Поступали ли вам предложения после того, как вы ушли из УАФ?

— Нет, ничего серьезного. Тут нечего обсуждать. Пока не вижу вариантов. Может, со временем, что-то и появится.

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В статье: Мирон Маркевич Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (5)
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Дрочальдинью (н.в.г.д. експерд)
27.09.2021 в 21:42
А хто з Маркевичів справжній???
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ponomarenko (Харьков)
27.09.2021 в 21:14
Согласен с Маркевичем. Настоящий Металлист - это тот, который сейчас в пердиве, но и к создателям Металлиста-1925 только лишь уважение! С одной стороны жаль их потраченных усилий, но с другой стороны рад, что Ярославский пытается восстановить полноценный Металлист. Желаю ему всяческих успехов на этом пути!
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+1
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andy1973 (Рівне)
27.09.2021 в 20:54
Здається це грає Метал який перейменований у Металіст. Чи не так?
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+1
0
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satellite (Харьков)
27.09.2021 в 21:31
В Первой Лиги сейчас играет бывший Металл,который как и планировалось вернул себе исконное имя,МЕТАЛЛИСТ.
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Mexxxxx (Просяная)
27.09.2021 в 21:38
Ну как может вернуть себе "исконное имя" клуб, который основан в 2019 году? Еще двух лет не исполнилось, а уже имя себе возвращает? Металлист, который сейчас играет в Первой лиге основан 10 октября 2019г. Хочется думать что тот и названия совпадают и эмблему ту прикупили, вот только историю не купишь за деньги. За деньги можно только долги погасить и тогда что-то исконное можети вернется. А так есть две хорошие, добротные харьковские команды, пусть будут сильными и составят конкуренцию хотя бы нашим "грандам", которые вечно борются за зону еврокубков и вылетают сходу в первой же квалификации.
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