Маркевич: Для меня настоящий Металлист тот, что играет сейчас в Первой лиге

Экс-глава комитета национальных сборных Украины, заслуженный тренер страны Мирон Маркевич высказался о нынешним " Металлисте " и своей возможной дальнейшей карьере на тренерской поприще.

— Как давно вы общались с Александром Ярославским и Евгением Красниковым?

— Недавно с Красниковым общался. Да и с Владиленовичем связываемся время от времени. Мы остались хорошими друзьями. Лучшие годы были проведены в Харькове. Я им желаю только успехов.

— Не предлагали вам вернуться в "Металлист"?

— Нет.

— Сейчас возникает много споров по поводу того, какой "Металлист" настоящий — тот, что играет в Первой лиге или "Металлист 1925".

— Для меня тот, что играет сейчас в Первой лиге. Там работают мои друзья. Но я уважаю и тех людей, которые создали "Металлист 1925", потому что тогда ничего не было в Харькове. Они вывели команду в Премьер-лигу, поэтому с уважением отношусь к ним.

— Если представить, что "Металлист" с этим составом, что есть сейчас, выступал бы в УПЛ, на какие места он бы претендовал?

— Думаю, они уже сейчас претендуют на первую пятерку.

— Как у вас обстоят дела, чем занимаетесь?

— Нормально. Играю за ветеранов.

— Есть ли планы возобновить тренерскую деятельность?

— Я бы с удовольствием, но, во-первых, нужно иметь предложения, а во-вторых, понимать, куда ты идешь. Мне уже не 50 лет. Если идти, то в команду с амбициями. Мне главное не промахнуться. Уже и возраст, и хочется что-то сделать.

— Поступали ли вам предложения после того, как вы ушли из УАФ?

— Нет, ничего серьезного. Тут нечего обсуждать. Пока не вижу вариантов. Может, со временем, что-то и появится.