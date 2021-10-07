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Тернопольская Нива определилась с новым главным тренером

Первая лига
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Команду примет Андрей Купцов

Тернопольская Нива определилась с новым главным тренером

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Новым главным тренером тернопольской "Нивы" будет назначен 50-летний Андрей Купцов.

Официально представить нового рулевого могут уже в четверг.

При выборе наставника в Тернополе рассматривали еще несколько кандидатур, но в итоге остановились на варианте с Купцовым. Дебютным для него в новой роли должен стать воскресный матч с "Волынью" в Луцке.

Бывший тренер "Шахтера", "Кремня", "Карпат", донецкого "Металлурга" и еще ряда украинских команд последние два месяца был тренером возрожденного "Кривбасса". Ранее Купцов работал в штабе старого криворожского клуба с таким же названием, а также в азербайджанском "Интере", "Александрии" и "Карпатах".

Напомним, что на данный омент "Нива" с 15 очками занимает 8-е место в Первой лиге.

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В статье: Андрей Купцов Нива (Тернополь)
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