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Тернопольская Нива определилась с новым главным тренером
Команду примет Андрей Купцов
Фото: ФК Заря Луганск
Новым главным тренером
Официально представить нового рулевого могут уже в четверг.
При выборе наставника в Тернополе рассматривали еще несколько кандидатур, но в итоге остановились на варианте с Купцовым. Дебютным для него в новой роли должен стать воскресный матч с "Волынью" в Луцке.
Бывший тренер "Шахтера", "Кремня", "Карпат", донецкого "Металлурга" и еще ряда украинских команд последние два месяца был тренером возрожденного "Кривбасса". Ранее Купцов работал в штабе старого криворожского клуба с таким же названием, а также в азербайджанском "Интере", "Александрии" и "Карпатах".
Напомним, что на данный омент "Нива" с 15 очками занимает 8-е место в Первой лиге.
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