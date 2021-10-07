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Горняк-Спорт - Металлист 1:1. Аутсайдер творит сенсацию эффектным голом
"Желто-синие" спаслись от поражения голом бразильского нападающего
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 12 тур
07.10.2021, 13:15
Город Горишние Плавни, стадион "Юность"
Арбитр в поле - Виталий Романов (Днепр)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Металлист (Харьков) 1:1
Голы: Егор Твердохлеб (35) - Матеус Пейшоту (73)
Горняк-Спорт: Климов, Сафиханов, Цвиренко, Чуев, Черныш, Семка, Мильченко, Кожевников, Твердохлеб, Кулаковский, Коста
Главный тренер - Игорь Жабченко
Металлист: Рыбка, Шопин, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Поступаленко, Танковский, Подлепенец, Харрис, Пейшоту.
Главный тренер - Александр Кучер
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