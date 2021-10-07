Горняк-Спорт - Металлист 1:1. Аутсайдер творит сенсацию эффектным голом

...что случилось Металлист? Конечно понимаю - оскорблять плохо, но стороннему наблюдателю это показалось бы суетливым стадом с великовозрастными игроками,...или Кучер вас так "накачал", что вы забыли про футбол суетясь. Так как забил Твердохлеб должны быть вы, ..."защитничек" дал свободу для замаха - прекрасный гол. Вы что, уже делите места в УПЛ - не рановато ли. Пасы в никуда, поспешность и ошибки в них, слава богу еще отбор живой. А попадание с метра, ...просто облизнуться. Соберитесь, такой "треш" от вас увидел впервые или еще были. Не заморачивайтесь с УПЛ, до нее еще доползти надо при такой игре. Учитесь владеть эмоциями наконец. От Рыбки ожидал лучшего - совсем протух на победах то. Успокойтесь наконец и играйте по статусу разборчиво. Это не игра, а навал в худшем виде. Горняк выглядел устойчивее и разумнее. Работайте, а то будете так же пыхтеть в первой - желание есть, голову иметь надо... Удачи...