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Горняк-Спорт - Металлист 1:1. Аутсайдер творит сенсацию эффектным голом

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

"Желто-синие" спаслись от поражения голом бразильского нападающего

Горняк-Спорт - Металлист 1:1. Аутсайдер творит сенсацию эффектным голом

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

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Первая лига, 12 тур

07.10.2021, 13:15

Город Горишние Плавни, стадион "Юность"

Арбитр в поле - Виталий Романов (Днепр)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) - Металлист (Харьков) 1:1

Голы: Егор Твердохлеб (35) - Матеус Пейшоту (73)

Горняк-Спорт: Климов, Сафиханов, Цвиренко, Чуев, Черныш, Семка, Мильченко, Кожевников, Твердохлеб, Кулаковский, Коста

Главный тренер - Игорь Жабченко

Металлист: Рыбка, Шопин, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Поступаленко, Танковский, Подлепенец, Харрис, Пейшоту.

Главный тренер - Александр Кучер

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В статье: Первая лига Егор Твердохлиб Металлист (Харьков) Егор Твердох
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Комментарии (4)
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sidorkovpak (Харьков)
07.10.2021 в 16:22
может ребята устали , не понятно... все матчи не выиграть. спад это нормально. но вот рисунка игры не было , отсутствие Танчика и Балули сказалось . По моему Риаскос неудачный трансфер . Явно нужно усиление , Коноплянку б или Зозулю
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usovvictor (Kharkov)
07.10.2021 в 16:16
...что случилось Металлист? Конечно понимаю - оскорблять плохо, но стороннему наблюдателю это показалось бы суетливым стадом с великовозрастными игроками,...или Кучер вас так "накачал", что вы забыли про футбол суетясь. Так как забил Твердохлеб должны быть вы, ..."защитничек" дал свободу для замаха - прекрасный гол. Вы что, уже делите места в УПЛ - не рановато ли. Пасы в никуда, поспешность и ошибки в них, слава богу еще отбор живой. А попадание с метра, ...просто облизнуться. Соберитесь, такой "треш" от вас увидел впервые или еще были. Не заморачивайтесь с УПЛ, до нее еще доползти надо при такой игре. Учитесь владеть эмоциями наконец. От Рыбки ожидал лучшего - совсем протух на победах то. Успокойтесь наконец и играйте по статусу разборчиво. Это не игра, а навал в худшем виде. Горняк выглядел устойчивее и разумнее. Работайте, а то будете так же пыхтеть в первой - желание есть, голову иметь надо... Удачи...
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Daddygo (Харьков)
07.10.2021 в 15:59
состав сегодня слабенький, думали в пол-ноги обыграют
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ukatan (Харьковская обл.)
07.10.2021 в 15:20
Может и ошибаюсь, но назначение Маркевича становится все реальней. Вторую игру подряд команда просто х, пардон, чепухой занимается.
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