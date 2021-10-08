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Протащил мяч через все поле и положил в девятку. ВИДЕО, как капитан Горняка-Спорт забил Металлисту

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Гол тура в Первой лиге

Протащил мяч через все поле и положил в девятку. ВИДЕО, как капитан Горняка-Спорт забил Металлисту

Новина українською

В 12-м туре Первой лиги случилась настоящая сенсация: лидер чемпионата харьковский "Металлист" не смог обыграть "Горняк-Спорт", который сейчас идет в зоне вылета. Более того, команде Кучера пришлось отыгрываться - именно хозяева открыли счет.

На 35-й минуте встречи капитан "Горняка-Спорт" Егор Твердохлиб подхватил мяч у своей штрафной и помчался на ворота соперника. У него была возможность отдать пас партнеру, который шел параллельным курсом, но Егор выбрал более сложный путь. Он начал смещаться ближе к центру, убрал двух соперников и с 20-метров мощно пробил в верхний угол. Александр Рыбка был бессилен.

Во втором тайме "Металлист" сумел отыграться - свой девятый гол в Первой лиге забил бразильский легионер Пейшоту, но не более. Это вторая ничья для харьковчан в текущем чемпионате, что не мешает им лидировать в турнирной таблице с отрывом от "Кривбасса" в восемь очков. "Горняк-Спорт" занимает 13-е место.

Видео гола - на 1:22

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Егор Твердохлиб Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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can (Торонто, Львов)
08.10.2021 в 10:41
Блохин - Бавария?
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0
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dabo94
08.10.2021 в 10:00
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Caballero (Dream country)
08.10.2021 в 09:45
С такой защитой МКГ...
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.10.2021 в 10:28
да нормальная для пердива защита, но никакая для УПЛ
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