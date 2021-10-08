Протащил мяч через все поле и положил в девятку. ВИДЕО, как капитан Горняка-Спорт забил Металлисту

В 12-м туре Первой лиги случилась настоящая сенсация: лидер чемпионата харьковский "Металлист" не смог обыграть "Горняк-Спорт", который сейчас идет в зоне вылета. Более того, команде Кучера пришлось отыгрываться - именно хозяева открыли счет.

На 35-й минуте встречи капитан "Горняка-Спорт" Егор Твердохлиб подхватил мяч у своей штрафной и помчался на ворота соперника. У него была возможность отдать пас партнеру, который шел параллельным курсом, но Егор выбрал более сложный путь. Он начал смещаться ближе к центру, убрал двух соперников и с 20-метров мощно пробил в верхний угол. Александр Рыбка был бессилен.

Во втором тайме "Металлист" сумел отыграться - свой девятый гол в Первой лиге забил бразильский легионер Пейшоту, но не более. Это вторая ничья для харьковчан в текущем чемпионате, что не мешает им лидировать в турнирной таблице с отрывом от "Кривбасса" в восемь очков. "Горняк-Спорт" занимает 13-е место.

Видео гола - на 1:22