  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ярославский: Надо поймать этого щенка Курченко и надрать ему уши
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярославский: Надо поймать этого щенка Курченко и надрать ему уши

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Президент Металлиста рассказал о ходе восстановления клуба

Ярославский: Надо поймать этого щенка Курченко и надрать ему уши

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о том, в каком состоянии был клуб после его возвращения в футбол и поделился планами на будущее.

"Когда ты шёл по пустыне, тебя мучила жажда, ты практически умирал без воды от жажды и вдруг ты подходишь к колодцу, добираешься, доползаешь, ты, конечно, ныряешь туда с головой, с ногами. Вот так и я нырнул в этот новый этап "Металлиста" сегодняшнего. Я ждал 9 лет, с 2012 по 2021.

8 июля ударил первый молот по старой жизни, по старой инфраструктуре. За 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, весь "паучок" наш покрашен, а я проезжал – краски фактически не было, ржавчина была ободрана. Представляете вот эта огромная масса металла стояла вся выгоревшая, без блеска, то есть он сразу превратился из "паучка" в какого-то дохлого "таракана", уничтоженного было всё. Я уже говорил, что по-хорошему надо поймать этого щенка и надрать ему уши за то, что он тут сотворил. Это про Курченко.


Наши матчи посетило 316 тысяч зрителей за 9 игр, вся Премьер-Лига – 21 тысяча за 8 игр, "Металлист" за игру собирает 35 тысяч, Премьер-Лига вся – 3100. В 11 раз меньше Премьер-Лига, так это мы ещё играем в Первой лиге, а не в Премьер-Лиге. 14 полей, прекрасное немецкое покрытие, хорошее, на долгие годы, лучшее на сегодняшний день в мире. Папа Гуйе остался у нас в клубе, он сегодня спортивный директор, поэтому мы расстаёмся, но не прощаемся.

Вторую лигу мы прошли, Первую должны пройти и выйти в Премьер-лигу, играть в еврокубках, занимать то место, которое нам позволит играть в еврокубках. Я сразу сказал, что это моя цель. Какой солдат не мечтает быть генералом. Понятно, что Лига Чемпионов в голове всё время, но давайте доберёмся до Лиги Европы, а там посмотрим", — сказал Ярославский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
25.10.2021 в 16:47
За что? за то, что дал бабки за Металлист? клоун
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
25.10.2021 в 16:42
А чего ждал аж 9 лет?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...