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Ярославский: Надо поймать этого щенка Курченко и надрать ему уши
Президент Металлиста рассказал о ходе восстановления клуба
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент "
"Когда ты шёл по пустыне, тебя мучила жажда, ты практически умирал без воды от жажды и вдруг ты подходишь к колодцу, добираешься, доползаешь, ты, конечно, ныряешь туда с головой, с ногами. Вот так и я нырнул в этот новый этап "Металлиста" сегодняшнего. Я ждал 9 лет, с 2012 по 2021.
8 июля ударил первый молот по старой жизни, по старой инфраструктуре. За 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, весь "паучок" наш покрашен, а я проезжал – краски фактически не было, ржавчина была ободрана. Представляете вот эта огромная масса металла стояла вся выгоревшая, без блеска, то есть он сразу превратился из "паучка" в какого-то дохлого "таракана", уничтоженного было всё. Я уже говорил, что по-хорошему надо поймать этого щенка и надрать ему уши за то, что он тут сотворил. Это про Курченко.
Наши матчи посетило 316 тысяч зрителей за 9 игр, вся Премьер-Лига – 21 тысяча за 8 игр, "Металлист" за игру собирает 35 тысяч, Премьер-Лига вся – 3100. В 11 раз меньше Премьер-Лига, так это мы ещё играем в Первой лиге, а не в Премьер-Лиге. 14 полей, прекрасное немецкое покрытие, хорошее, на долгие годы, лучшее на сегодняшний день в мире. Папа Гуйе остался у нас в клубе, он сегодня спортивный директор, поэтому мы расстаёмся, но не прощаемся.
Вторую лигу мы прошли, Первую должны пройти и выйти в Премьер-лигу, играть в еврокубках, занимать то место, которое нам позволит играть в еврокубках. Я сразу сказал, что это моя цель. Какой солдат не мечтает быть генералом. Понятно, что Лига Чемпионов в голове всё время, но давайте доберёмся до Лиги Европы, а там посмотрим", — сказал Ярославский.
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