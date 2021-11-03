Нападающий Полесья о матче с Волынью: Забил на Авангарде 10 голов, надеюсь и на этот раз будет моя удача

Житомирское " Полесье " провело предматчевую тренировку в Луцке, где сегодня сыграет перенесенный матч 11 тура Первой лиги.

Ранее выступавший за "Волынь" нападающий житомирян Богдан Оринчак также рассказал о своем настроении на матч 11 тура.

Настроение хорошее, потому что мы сюда приехали за очками. И, конечно, мне приятно приезжать в команду, которая была мне родной. С Луцком у меня связаны приятные эмоции, потому что здесь я себя проявил хорошо как футболист. Забил 10 голов на стадионе "Авангард" и надеюсь, что и сегодня удача будет на моей стороне.