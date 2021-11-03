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Нападающий Полесья о матче с Волынью: Забил на Авангарде 10 голов, надеюсь и на этот раз будет моя удача
ФК Полісся
Житомирское "
Ранее выступавший за "Волынь" нападающий житомирян Богдан Оринчак также рассказал о своем настроении на матч 11 тура.
Настроение хорошее, потому что мы сюда приехали за очками. И, конечно, мне приятно приезжать в команду, которая была мне родной. С Луцком у меня связаны приятные эмоции, потому что здесь я себя проявил хорошо как футболист. Забил 10 голов на стадионе "Авангард" и надеюсь, что и сегодня удача будет на моей стороне.
Слава Богу, мы приехали сюда полной обоймой, и уже понемногу наладили связи на футбольном поле и верю, что результат для нас будет положительным, - поделился своим настроением на игру нападающий "Полесье" Богдан Оринчак.
Матч начнется в 17.30.
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