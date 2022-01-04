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Ярославский: Я знаю, что Тайсон с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают

Первая лига
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Слуху о возвращении Тайсона в Металлист продолжают витать в украинском футбольном сообществе

Ярославский: Я знаю, что Тайсон с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал слухи о возвращение Тайсона в харьковский клуб.

"Тайсон? Я знаю, что они с Красниковым беседуют там, на какие-то темы, но меня не посвящают.

Иногда мне Тайсон шлет смски. Он мне прислал, мы же купили Паулиньо. Он мне прислал, надиктовал там "неужели ты купил Паулиньо" и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду", – рассказал Ярославский.

Напомним, что Тайсон перешел в "Металлист" летом 2010 года из "Интернасьонала", а уже зимой 2013 перебрался в донецкий "Шахтер."

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В статье: Тайсон Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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