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Ярославский: Я знаю, что Тайсон с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают
Слуху о возвращении Тайсона в Металлист продолжают витать в украинском футбольном сообществе
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Президент "
"Тайсон? Я знаю, что они с Красниковым беседуют там, на какие-то темы, но меня не посвящают.
Иногда мне Тайсон шлет смски. Он мне прислал, мы же купили Паулиньо. Он мне прислал, надиктовал там "неужели ты купил Паулиньо" и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду", – рассказал Ярославский.
Напомним, что Тайсон перешел в "Металлист" летом 2010 года из "Интернасьонала", а уже зимой 2013 перебрался в донецкий "Шахтер."
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