Ярославский: Я знаю, что Тайсон с Красниковым беседуют на какие-то темы, но меня не посвящают

Президент " Металлиста " Александр Ярославский прокомментировал слухи о возвращение Тайсона в харьковский клуб.

"Тайсон? Я знаю, что они с Красниковым беседуют там, на какие-то темы, но меня не посвящают.

Иногда мне Тайсон шлет смски. Он мне прислал, мы же купили Паулиньо. Он мне прислал, надиктовал там "неужели ты купил Паулиньо" и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду", – рассказал Ярославский.