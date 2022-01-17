Металлист в Турции начал подготовку ко второй части сезона - ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 16 января " Металлист " прибыла на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, который продлится 12 дней.

Команда заселилась в Анталье, в отеле Miracle Resort Hotel 5*, на спортивных объектах которого будет работать в режиме двухразовых тренировок.

На первом сборе у желто-синих запланированы четыре контрольных матча:

22.01 "Металлист" — "Славия" (София, Болгария)

24.01 "Металлист" — "Слован" (Либерец, Чехия)

26.01 "Металлист" — "Радомяк" (Радом, Польша)

27.01 "Металлист" — "Варта" (Познань, Польша)

Уже в воскресенье команда открыла программу первого учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье.

Стоит отметить, что и в этот, и в последующие дни сбора (за исключением выходных и дней контрольных матчей) подопечные Александра Кучера будут работать в режиме двухразовых тренировок. Утренняя — с упором на физическую подготовку, вечерняя — с акцентом на работу с мячом.

Что касается состава, то уже здесь, в Анталье, свою первую тренировку с "Металлистом" провел 19-летний нападающий Алекс Чидомере. Бывший игрок "Оболони" незадолго до вылета в Турцию подписал контракт с клубом и получил игровую футболку с номером 70.

Голкипер Андрей Бубенцов оставшуюся часть сезона проведет на правах аренды в "Полесье". Ряд игроков остался в Харькове и пока занимается по индивидуальной программе.

В то же время на турецкий сбор прилетели сразу девять воспитанников академии "Металлиста".

28 января команда вернется в Харьков, где получит два выходных.