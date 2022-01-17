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Металлист в Турции начал подготовку ко второй части сезона - ФОТО, ВИДЕО
Харьковчане уже в Анталии
metalist.ua
В ночь на 16 января "
Команда заселилась в Анталье, в отеле Miracle Resort Hotel 5*, на спортивных объектах которого будет работать в режиме двухразовых тренировок.
На первом сборе у желто-синих запланированы четыре контрольных матча:
22.01 "Металлист" — "Славия" (София, Болгария)
24.01 "Металлист" — "Слован" (Либерец, Чехия)
26.01 "Металлист" — "Радомяк" (Радом, Польша)
27.01 "Металлист" — "Варта" (Познань, Польша)
Уже в воскресенье команда открыла программу первого учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье.
Стоит отметить, что и в этот, и в последующие дни сбора (за исключением выходных и дней контрольных матчей) подопечные Александра Кучера будут работать в режиме двухразовых тренировок. Утренняя — с упором на физическую подготовку, вечерняя — с акцентом на работу с мячом.
Что касается состава, то уже здесь, в Анталье, свою первую тренировку с "Металлистом" провел 19-летний нападающий Алекс Чидомере. Бывший игрок "Оболони" незадолго до вылета в Турцию подписал контракт с клубом и получил игровую футболку с номером 70.
Голкипер Андрей Бубенцов оставшуюся часть сезона проведет на правах аренды в "Полесье". Ряд игроков остался в Харькове и пока занимается по индивидуальной программе.
В то же время на турецкий сбор прилетели сразу девять воспитанников академии "Металлиста".
28 января команда вернется в Харьков, где получит два выходных.
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