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Барилко: Курченко привез 600 тысяч премиальных, а Шавьер говорит - а миллион можно? Он отвечает - Да, можно
Интересная история о премиальных в старом Металлисте
Фото: fc-metalist.com
Экс-форвард "
"Пик был с Ярославским, когда он передал команду Курченко, и мы взяли серебро. Все было так прекрасно в команде, что люди просили любые премии и зарплаты, им все выдавали.
За 4 очка в двух матчах – миллион. Два поединка с "Шахтером" и "Динамо" были. Я тогда не был в составе, только тренировался. Иногда с дублем тренировался.
Курченко вошел, он был сам себе на уме, и говорит: "Приветствую, ребята, молодцы. Как и обещал, вам премия 600 тысяч за две игры". Шавьер спрашивает просто так: "А можно миллион?" Курченко отвечает: "Да, можно". И говорит помощнику: "Завтра привезешь".
Тогда драка была за то, кто выйдет на замену у пацанов. Все понимали, что состав сумасшедший, игроки сумасшедшие. Очки заберут, "Динамо" обыграют, конечно", - рассказал Барилко.
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