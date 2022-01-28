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Барилко: Курченко привез 600 тысяч премиальных, а Шавьер говорит - а миллион можно? Он отвечает - Да, можно

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Интересная история о премиальных в старом Металлисте

Барилко: Курченко привез 600 тысяч премиальных, а Шавьер говорит - а миллион можно? Он отвечает - Да, можно

Фото: fc-metalist.com

Новина українською

Экс-форвард "Металлиста" Владимир Барилко рассказал интересную историю о премиальных в харьковской команде.

"Пик был с Ярославским, когда он передал команду Курченко, и мы взяли серебро. Все было так прекрасно в команде, что люди просили любые премии и зарплаты, им все выдавали.

За 4 очка в двух матчах – миллион. Два поединка с "Шахтером" и "Динамо" были. Я тогда не был в составе, только тренировался. Иногда с дублем тренировался.

Курченко вошел, он был сам себе на уме, и говорит: "Приветствую, ребята, молодцы. Как и обещал, вам премия 600 тысяч за две игры". Шавьер спрашивает просто так: "А можно миллион?" Курченко отвечает: "Да, можно". И говорит помощнику: "Завтра привезешь".

Тогда драка была за то, кто выйдет на замену у пацанов. Все понимали, что состав сумасшедший, игроки сумасшедшие. Очки заберут, "Динамо" обыграют, конечно", - рассказал Барилко.

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В статье: Сергей Курченко Владимир Барилко Металлист (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Gafan777 (Каменка)
28.01.2022 в 21:58
а теперь представьте насколько Динамо было днонамо, что чуваки с металла уже до игры были уверены в своей победе.
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0
-2
Лекарь (село Дарница)
28.01.2022 в 21:34
Интересная информация. И еще находятся пострадавшие, которым, якобы, не выплатили по контракту. Наверное, они премиальными, как минимум, отбили свои контракты.
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0
-1


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