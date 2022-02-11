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Winter Cup. Полесье - Металлист 2:0. Интересно, в Лондоне опечалились?!

Первая лига
Обновлено
(2 голосов)

Трофей уезжает в Житомир

Winter Cup. Полесье - Металлист 2:0. Интересно, в Лондоне опечалились?!

фото - ФК Металлист / автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Живут так, словно ничего не произошло… Утром "Металлист" провел спарринг, одолев команду из Казахстана 1:0. Также посмаковали информацией аргентинского журналиста о потенциальном новичке, экс-игроке сборной Парагвая Хорхе Рохасе. И вот вечером – решающий матч на турнире Winter Cup. Но ведь футбол не прикроет более важных и глобальных вещей. Президент "Металлиста" стал фигурантом смертельного ДТП под Харьковом и сейчас все факты, обнародованные полицией, указывают не просто на виновность Ярославского, но и на его страстное желание "замять" преступление. Очередной тест для страны. Виновные должны понести наказание.

А футбол в данном контексте – дело второстепенное. К тому же "Металлист" на этом Winter Cup как-то совсем не впечатляет. Бледная игра с "Вересом", и вот бледная игра с "Полесьем". За первый тайм можно отметить разве что виртуозную попытку Давида пробить через себя. Не вышло. Житомиряне создали больше. И количественно, и качественно. Будковский мог забивать дважды после подач от углового флажка. Однажды не попал, однажды потащил вратарь. Уже в начале второго тайма был еще один момент у Филиппа. А перед тем неплохо бил со штрафного Янаков. "Металлист" все никак не мог приспособиться ни к полю, ни к сопернику. Не было четкости и спортивной злости.

Могло прорвать, когда на ударную позицию вырвался Риаскос, но нападающего оттеснили на острый относительно ворот угол, поэтому точного удара не получилось. В отличие от попытки Будковского, который из центральной зоны проскользнул мимо защитников, вышел один на один, но не обыграл Рыбака. Второй тайм развивался явно веселее первого. Удары Янакова (низом издалека) и Гитченко (головой после подачи углового) это еще раз подтвердили. Как и до сих пор сдержанную мысль о том, что "Полесье" в этом поединке сделало для победы больше, чем соперник.

"Полесье" продолжало нагнетать. Со сверх усилиями Рыбак потянул удар от Грицука, а Будковский промахнулся на добивании. Все шло к тому, что команда Калитвинцева выйдет вперед… и вот. На 79-й минуте опорная зона "Металлиста" провалилась, Козак перехватил мяч за пределами радиуса площади ворот, продвинулся почти до одиннадцатиметровой отметки и оттуда пробил мимо Рыбака. Классная индивидуальная работа. А ответа от харьковчан всё не было и не было. Напротив, Грицук мог удвоить преимущество "Полесья", а не "Металлист" – сравнять. Ни одного попадания в створ. Поэтому логично, что мяч во второй раз все же побывал за спиной Рыбака. Морозко классно открылся под пас Шастала и забил "гвоздь" сильным ударом низом. Эффектная точка.

Интересно, а в Лондоне расстроились? Или там теперь не до футбола?

Winter Cup 2022. Третий тур
11.02.2022. Турция. Белек

"Полесье" – "Металлист" 2:0
Голы: Козак 79, Морозко 90

"Полесье": Кудрик – Батагов, Гитченко, Власюк – Шаповал, Козак (Бабенко 89), Огиря, Янаков (Шастал 73), Морозко – Грицук, Будковский (Кисленко 73)

"Металлист": Рыбак – Горбунов, Порох, Сарапий, Танчик – Танковский (Демченко 72), Балули, Касарес (Мизюк 59) – Харрис (Подлепенец 72), Давид (Траоре 77), Риаскос

Предупреждения: Танковский 47, Демченко 90+1, Грицук 90+2

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В статье: Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
11.02.2022 в 21:48
наши пацаны одели дорогих легионеров --молодцы ребята думаю большенство любителей футбола болели за вас
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0
0
TIHOnew (Хмельницький)
11.02.2022 в 21:46
Игорек набросил. Никогда юа-футбол не пробивал дно и вот опять.
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+1
0
vanenburg (Zhytomyr)
11.02.2022 в 21:35
Ніхто не очікував від Полісся перемоги на цьому турнірі. Апріорі, виявляється порядок, бажання і самовіддача досить часто б'ють клас!
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2022 в 21:28
Интересно, что хотел сказать Семьон последней фразой? Что он уже за команду прокурора? Тогда молодец, быстро ориентируется.
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0
0
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jnp49 (ОДЕССА)
11.02.2022 в 21:23
Откровенно говоря не ожидал такого счёта.., хотя он ПО ИГРЕ. Понятно что харьковчане играли под психологическим прессом, но чтобы так БЕЗЗУБО (???)
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
11.02.2022 в 21:20
Надо признать, Металлист сегодня был не похож на себя самого недавнего. Понимаю, что там все знают, что случилось. Но неужели так быстро это сказалось на качестве игры? Неужели нельзя было сыграть хотя бы по инерции и выиграть на классе, который индивидуально выше у каждого игрока Металлиста? Ну а на счет будущего Металлиста??? Кто его знает, какое оно будет. Поэтому ожидал, что, по крайней мере, у команды хватит сил "хлопнуть дверью". Но не захотели, или не смогли. Скоро увидим.
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0
0
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Romerik (YNWA)
11.02.2022 в 21:42
Та ну, мне кажется рано пока хоронить Металист...
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0
0
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andrei.vinn (харьков)
11.02.2022 в 21:08
Полесье с заслуженной победой. Металлист вообще никакой был.
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+3
0
Kela (Одесса)
11.02.2022 в 21:01
Я уеду жить в Лондон, Харьков мне будет сниться. (с)
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+2
-1


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