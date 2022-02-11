Winter Cup. Полесье - Металлист 2:0. Интересно, в Лондоне опечалились?!

Живут так, словно ничего не произошло… Утром "Металлист" провел спарринг, одолев команду из Казахстана 1:0. Также посмаковали информацией аргентинского журналиста о потенциальном новичке, экс-игроке сборной Парагвая Хорхе Рохасе. И вот вечером – решающий матч на турнире Winter Cup. Но ведь футбол не прикроет более важных и глобальных вещей. Президент "Металлиста" стал фигурантом смертельного ДТП под Харьковом и сейчас все факты, обнародованные полицией, указывают не просто на виновность Ярославского, но и на его страстное желание "замять" преступление. Очередной тест для страны. Виновные должны понести наказание.

А футбол в данном контексте – дело второстепенное. К тому же "Металлист" на этом Winter Cup как-то совсем не впечатляет. Бледная игра с "Вересом", и вот бледная игра с "Полесьем". За первый тайм можно отметить разве что виртуозную попытку Давида пробить через себя. Не вышло. Житомиряне создали больше. И количественно, и качественно. Будковский мог забивать дважды после подач от углового флажка. Однажды не попал, однажды потащил вратарь. Уже в начале второго тайма был еще один момент у Филиппа. А перед тем неплохо бил со штрафного Янаков. "Металлист" все никак не мог приспособиться ни к полю, ни к сопернику. Не было четкости и спортивной злости.

Могло прорвать, когда на ударную позицию вырвался Риаскос, но нападающего оттеснили на острый относительно ворот угол, поэтому точного удара не получилось. В отличие от попытки Будковского, который из центральной зоны проскользнул мимо защитников, вышел один на один, но не обыграл Рыбака. Второй тайм развивался явно веселее первого. Удары Янакова (низом издалека) и Гитченко (головой после подачи углового) это еще раз подтвердили. Как и до сих пор сдержанную мысль о том, что "Полесье" в этом поединке сделало для победы больше, чем соперник.

"Полесье" продолжало нагнетать. Со сверх усилиями Рыбак потянул удар от Грицука, а Будковский промахнулся на добивании. Все шло к тому, что команда Калитвинцева выйдет вперед… и вот. На 79-й минуте опорная зона "Металлиста" провалилась, Козак перехватил мяч за пределами радиуса площади ворот, продвинулся почти до одиннадцатиметровой отметки и оттуда пробил мимо Рыбака. Классная индивидуальная работа. А ответа от харьковчан всё не было и не было. Напротив, Грицук мог удвоить преимущество "Полесья", а не "Металлист" – сравнять. Ни одного попадания в створ. Поэтому логично, что мяч во второй раз все же побывал за спиной Рыбака. Морозко классно открылся под пас Шастала и забил "гвоздь" сильным ударом низом. Эффектная точка.

Интересно, а в Лондоне расстроились? Или там теперь не до футбола?

Winter Cup 2022. Третий тур

11.02.2022. Турция. Белек

"Полесье" – "Металлист" 2:0

Голы: Козак 79, Морозко 90

"Полесье": Кудрик – Батагов, Гитченко, Власюк – Шаповал, Козак (Бабенко 89), Огиря, Янаков (Шастал 73), Морозко – Грицук, Будковский (Кисленко 73)

"Металлист": Рыбак – Горбунов, Порох, Сарапий, Танчик – Танковский (Демченко 72), Балули, Касарес (Мизюк 59) – Харрис (Подлепенец 72), Давид (Траоре 77), Риаскос

Предупреждения: Танковский 47, Демченко 90+1, Грицук 90+2