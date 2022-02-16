Металлист в дебютном спарринге на третьем сборе обыграл грузин

"Металлист" открыл игровую программу третьего турецкого сбора спаррингом с грузинской "Шукурой" из Кобулети. Игра проходила в Белеке на поле Football Training Camp Kaya Belek Hotel.

Место в стартовом составе получил 22-летний бразильский нападающий Давид, который недавно присоединился к команде.

Уже на восьмой минуте Риаскос в грубом подкате сбил соперника и получил красную карточку от арбитра. На поле вместо Риаскоса вышел Траоре (удаление с правом замены).

Грузины в начале встречи больше контролировали мяч, и этот контроль принес свой результат. Защита харьковчан провалилась, а Муселиани реализовал выход один на один – 0:1. Скорее всего в том эпизоде был оффсайд, но арбитры взятия ворот зафиксировали.

Еще до перерыва грузины могли увеличивать свое преимущество, но мяч после удара игрока "Шокуры" попал в штангу.

У подопечных Кучера в первой половине встречи был только один момент, когда Танковский метров с 20-ти пробил мимо ворот. Харьковчане себе первый тайм никак не могут занести в актив. Очень много ошибались украинцы в простых ситуациях.

Футболисты украинской команды активно начали второй тайм и уже на 48-й минуте получили право на пенальти. Защитник "Шокуры" сбил Харриса. Сам же Харрис одиннадцатиметровый реализовал – 1:1. Уже через четыре минуты Демченко воспользовался ошибкой игрока грузинской команды, который обрезался при передачи на вратаря, и вывел "Металлист" вперед - 2:1.

Во второй половине встречи подопечные Кучера играли гораздо активнее впереди. Особенно выделялся Харрис, который постоянно держал в напряжении защитников "Шокуры". На 87-й минуте после навеса Владимира Танчика отличился Алекс Чидомере, который ударом головой отправил мяч в верхний угол - 3:1.

В итоге, матч завершился победой украинской команды - 3:1.

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Шокура" (Кобулети, Грузия) 3:1

Голы: Харрис (49, пен), Демченко (53) , Чидомере (87) - Муселиани (15)

Удаление с правом замены: Риаскос (8)

"Металлист": Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов (Рязанцев, 46, Чидомере, 66), Сарапий, Танковский, Демченко (к), Риаскос (Траоре, 10), Харрис, Давид (Фомин, 46)