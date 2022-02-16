Кривбасс минимально уступил Ингульцу

Криворожский "Кривбасс" сыграл второй контрольный матч зимнем учебно-тренировочном сборе, который команда проводит в турецком Белеке. Соперником стал петровский "Ингулец", выступающий в УПЛ. Команды находились на разных стадиях подготовки к сезону, но матч все же обещал быть напряженным и интересным.

"Ингулец" в начале встречи больше контролировал мяч, но до обострений дело не доходило. Активизировались соперники после середины тайма. Сначала Мандриченко мог выводить петровцев вперед, но мяч после его удара пролетел выше ворот.

Представитель Первой лиги также имел возможность открыть счет, однако Васин мощным ударом попал в перекладину. На перерыв команды ушли без забитых мячей. Игровым преимуществом владели подопечные Лавриненко, однако в завершающей стадии атаки петровцам не хватало завершающего удара.

После перерыва Александр Бабич полностью обновил состав. Шанс проявить себя получил 18-летний хавбек Даниил Панов.

В начале второго тайма шанс отличиться был у Хобленко, но Алексей не смог переиграть голкипера "Ингульца". Первым на добивании оказался Щедрый, но он пробил мимо ворот.

Игроки "Ингульца" и после перерыва продолжали больше контролировать мяч, но с конструктивом были ощутимы проблемы у представителя УПЛ. Во втором тайме было много остановок – фолили футболисты обеих команд.

На 69-й минуте футболисты "Ингульца" воспользовались ошибкой Семёнова, который обрезался на собственной половине поля. Ситало отпасовал на Мадриченко, а нападающий реализовал выход один на один – 0:1. Петровцы забили из ничего.

После забитого мяча подопечные Лавриненко продолжали владеть инициативой, а у "Кривбасса" ничего не получалось впереди. Очень много было ошибок в простых ситуациях.

В итоге, игра завершилась минимальной победой "Ингульца" - 1:0.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ингулец" (Петрово) 0:1

Голы: Мандриченко (69)

"Кривбасс" (стартовый состав): Сарнавский, Татарков, Семенихин, Бухал, Горват, Николашин, Рябов (к), Полонский, Пятов, Васин, Дебелко.

"Кривбасс" (второй тайм): Лёпка, Семёнов, Заименко, Малиновский, Мостовой, Яровой, Приходько, Кораблин, Щедрый, Хобленко (Виливальд, 83), Панов (Мусолитин, 76)

"Ингулец" (стартовый состав): Кучер, Поспелов, Салем, Смоляков, Головкин, Коробенко, игрок на просмотре, Цуркан, Стивен, игрок на просмотре, Мандриченко.