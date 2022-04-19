  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Это свиноматки". Экс-игрок Мариуполя жестко высказался о российских женщинах
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это свиноматки". Экс-игрок Мариуполя жестко высказался о российских женщинах

Первая лига
(1 голосов)

Жители россии демонстрируют дикарство

"Это свиноматки". Экс-игрок Мариуполя жестко высказался о российских женщинах

Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov

Новина українською

Экс-голкипер "Мариуполя" и сборной Украины, а ныне тренер вратарей в "Полесье" Рустам Худжамов жестко высказался о матерях российских солдат, пришедших с войной в нашу страну.

"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас. Они гордятся ракетами в своей стране, бл**а-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.

Если посмотреть, как в 200-300 километрах от москвы живут люди – это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там", — сказал Худжамов в интервью программе "Денисов TIME. Война".

Читайте такжеУсилиями СМИ идентифицированы оккупант и его жена, которая "посоветовала" мужу насиловать украинок
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рустам Худжамов Полесье (Житомир) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...