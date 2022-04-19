"Это свиноматки". Экс-игрок Мариуполя жестко высказался о российских женщинах

Экс-голкипер "Мариуполя" и сборной Украины, а ныне тренер вратарей в "Полесье" Рустам Худжамов жестко высказался о матерях российских солдат, пришедших с войной в нашу страну.

"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас. Они гордятся ракетами в своей стране, бл**а-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.

Если посмотреть, как в 200-300 километрах от москвы живут люди – это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там", — сказал Худжамов в интервью программе "Денисов TIME. Война".