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"Это свиноматки". Экс-игрок Мариуполя жестко высказался о российских женщинах
Жители россии демонстрируют дикарство
Фото: instagram.com/rustam_khudzhamov
Экс-голкипер "Мариуполя" и сборной Украины, а ныне тренер вратарей в "Полесье" Рустам Худжамов жестко высказался о матерях российских солдат, пришедших с войной в нашу страну.
"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас. Они гордятся ракетами в своей стране, бл**а-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.
Если посмотреть, как в 200-300 километрах от москвы живут люди – это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там", — сказал Худжамов в интервью программе "Денисов TIME. Война".
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