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Красников: Если футболист перейдет в лучший чемпионат, а клуб получит деньги, от этого выиграют все
Специалист прокомментировал возможный уход одного из игроков
ФК Мариуполь
Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, может ли Вячеслав Танковский летом покинуть харьковский клуб:
– Да, действительно, к Вячеславу есть интерес как со стороны зарубежных, так и украинских клубов.
- Есть ли вероятность, что футболист перейдет в другой клуб в это межсезонье?
– Конечно, есть. Если вы получите предложение, которое устроит клуб и игрок.
– Как вы относитесь к тому, что украинский игрок может продолжить карьеру за границей?
– Нормально. Сейчас очень сложное время. Я не открою секрет, если скажу, что многие клубы имеют финансовые проблемы. И если продать игрока за хорошие деньги, то выиграют все. Клуб получит дополнительные финансы, заплатит налог в казну государства, а футболист перейдет в более конкурентный чемпионат. И главное, что все это на пользу сборной.
Недавние матчи национальной команды показали, что лидерами являются игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах – Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук. Уровень и прогресс этих футболистов виден невооруженным взглядом.
Мне бы очень хотелось, чтобы чемпионат Украины соответствовал уровню лучших европейских лиг. И я уверен, что со временем мы этого добьемся, – сказал Красников.
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