Красников: Если футболист перейдет в лучший чемпионат, а клуб получит деньги, от этого выиграют все

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников рассказал, может ли Вячеслав Танковский летом покинуть харьковский клуб:

– Да, действительно, к Вячеславу есть интерес как со стороны зарубежных, так и украинских клубов.

- Есть ли вероятность, что футболист перейдет в другой клуб в это межсезонье?

– Конечно, есть. Если вы получите предложение, которое устроит клуб и игрок.

– Как вы относитесь к тому, что украинский игрок может продолжить карьеру за границей?

– Нормально. Сейчас очень сложное время. Я не открою секрет, если скажу, что многие клубы имеют финансовые проблемы. И если продать игрока за хорошие деньги, то выиграют все. Клуб получит дополнительные финансы, заплатит налог в казну государства, а футболист перейдет в более конкурентный чемпионат. И главное, что все это на пользу сборной.

Недавние матчи национальной команды показали, что лидерами являются игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах – Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук. Уровень и прогресс этих футболистов виден невооруженным взглядом.

Мне бы очень хотелось, чтобы чемпионат Украины соответствовал уровню лучших европейских лиг. И я уверен, что со временем мы этого добьемся, – сказал Красников.