  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Стало известно, почему не состоялся матч СК Полтава – Горняк-Спорт
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, почему не состоялся матч СК Полтава – Горняк-Спорт

Первая лига
(2 голосов)

Комментарий президента клуба Сергея Иващенко

Стало известно, почему не состоялся матч СК Полтава – Горняк-Спорт

Фото: Football.poltava.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодняшний матч Первой лиги между СК "Полтава" и "Горняк-Спорт" был отменен в последний момент. Как рассказал в комментарии изданию "Полтавщина Спорт" президент команды Сергей Иващенко, игру отменили из-за отсутствия разрешения от главы ОВА Дмитрия Лунина.

"Согласно регламенту, перед началом матча команда-хозяин должна получить разрешение на проведение игры на стадионе. Не было никаких проблем с безопасностью или бомбоубежищами, единственный вопрос, нуждавшийся в решении — разрешение.

В регламенте ПФЛ прописано, что разрешение на проведение матчей должно давать лично глава ОВА. Глава ПФЛ говорит о том, что в крайнем случае это может быть один из заместителей председателя ОВА.

Вчера утром я обратился к главе ОВА Дмитрию Лунину. Он меня перенаправил к начальнице Управления молодежи и спорту Марины Трохименко. Она дала нам разрешение. Но для ПФЛ разрешение от нее не является тем документом, который дает основания для проведения матча. Требуется личное разрешение начальника ОВА.

Я неоднократно обращался к Дмитрию Лунину, но он проигнорировал обращение. Я до последнего надеялся на коммуникацию, и на то, что господин Лунин предоставит нам разрешение или поручит это кому-то из заместителей.

Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому инспектор матча и офицер безопасности решили не проводить эту игру, потому что для этого нет соответствующих документов".

О причинах отказа выдать разрешение Сергей Иващенко высказался так:

"Даже в Запорожье, где было двенадцать прилетов, дают разрешение на домашние матчи "Металлурга". Так что я совсем не понимаю, почему не дают разрешение на проведение матчей в Полтаве".

Как сообщает издание "Полтавщина Спорт", позже Сергей Иващенко принес извинения соперникам и журналистам за отмену матча СК "Полтава".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде