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Стало известно, почему не состоялся матч СК Полтава – Горняк-Спорт
Комментарий президента клуба Сергея Иващенко
Фото: Football.poltava.ua
Сегодняшний матч Первой лиги между СК "Полтава" и "Горняк-Спорт" был отменен в последний момент. Как рассказал в комментарии изданию "Полтавщина Спорт" президент команды Сергей Иващенко, игру отменили из-за отсутствия разрешения от главы ОВА Дмитрия Лунина.
"Согласно регламенту, перед началом матча команда-хозяин должна получить разрешение на проведение игры на стадионе. Не было никаких проблем с безопасностью или бомбоубежищами, единственный вопрос, нуждавшийся в решении — разрешение.
В регламенте ПФЛ прописано, что разрешение на проведение матчей должно давать лично глава ОВА. Глава ПФЛ говорит о том, что в крайнем случае это может быть один из заместителей председателя ОВА.
Вчера утром я обратился к главе ОВА Дмитрию Лунину. Он меня перенаправил к начальнице Управления молодежи и спорту Марины Трохименко. Она дала нам разрешение. Но для ПФЛ разрешение от нее не является тем документом, который дает основания для проведения матча. Требуется личное разрешение начальника ОВА.
Я неоднократно обращался к Дмитрию Лунину, но он проигнорировал обращение. Я до последнего надеялся на коммуникацию, и на то, что господин Лунин предоставит нам разрешение или поручит это кому-то из заместителей.
Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому инспектор матча и офицер безопасности решили не проводить эту игру, потому что для этого нет соответствующих документов".
О причинах отказа выдать разрешение Сергей Иващенко высказался так:
"Даже в Запорожье, где было двенадцать прилетов, дают разрешение на домашние матчи "Металлурга". Так что я совсем не понимаю, почему не дают разрешение на проведение матчей в Полтаве".
Как сообщает издание "Полтавщина Спорт", позже Сергей Иващенко принес извинения соперникам и журналистам за отмену матча СК "Полтава".
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