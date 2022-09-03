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Металлург продолжает играть скрытые матчи в Первой лиге. На этот раз победили ЛНЗ
Ребята, для кого вы играете?
Фото: МФК Металург / Автор невідомий
"Металлург" во втором туре подряд упорно продолжает играть матчи в прифронтовом Запорожье. До линии фронта около 40 километров, поэтому клубу приходится соглашаться на требования областной военной администрации и не сообщать ни о начале игры, ни о ходе игры. Только потом появляется видео матча, которое уже никому не нужно. Перед возобновлением чемпионата функционеры много говорили, что футбол во время войны необходим не только игрокам, но и болельщикам. В итоге мы видим, что запорожцы продолжают катать только им нужные для зарплаты матчи и когда-то потом сообщать о его результатах. У вас точно футбол для болельщиков? Вы точно не нашли других стадионов по всей Украине, чтобы играть и показывать игры в прямом эфире?
Что касается самого поединка, то информации, ожидаемо, немного. Первый тайм завершился победой "ЛНЗ" 1:0 - отличился Тищенко. Но во второй половине ситуация изменилась: Сидоров через шесть минут оформил дубль. Что интересно, неделю назад в другом секретном матче в Запорожье
"ЛНЗ", считавшийся одним из фаворитов этого сезона в Первой лиге, за два тура набрал всего один балл. В следующем туре черкащане встретятся с "Кременем". А вот "Металлург" ожидает выезд к СК "Полтава" – в область, в которой местная ОВА в этом сезоне
Первая лига. 2-й тур
"Металлург" (Запорожье) - "ЛНЗ" (Черкассы) 2:1
Голы: Сидоров 64, Сидоров 70 – Тищенко 25
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