Первая лига. Нива открывает счет победам в сезоне

Тернопольская "Нива" в пятом туре одержала дебютную победу в текущем чемпионате Первой лиги. Победили тернополяне "Мариуполь".

После первых десяти минут счет уже должен был стать 1:1 – обе команды создали по очень серьезному моменту, которые не реализовали. Постепенно инициатива сосредоточилась за гостями, которые благодаря давлению нашли гол: Малащук со штрафного закрутил подачу к левому углу вратарского, откуда подачу замкнул Зинь. Второй результативный удар произошел сразу после перерыва и очень напоминал первый: навес со штрафного от Малащука, Мохнатый переправляет в сетку. В дальнейшем матч шел больше по счету, когда появилась возможность атаковать даже у "Мариуполя". Но голов зрители больше не увидели.

Благодаря этой победе "Нива" поднялась на пятую строчку в таблице. В следующем туре тернополяне встретятся с "Эпицентром". "Мариуполь" последний: его через неделю ожидает выезд к "Буковине".

Демидов. Стадион "Диназ Демидов"

ФСК Мариуполь - Нива 0:2

Голы: Андрей Зинь 24, Роман Волохатый 47

ФСК Мариуполь: Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский, Дмитрий Пентелейчук (Игорь Быковский 71), Владислав Чушенко, Глеб Литюк (Даниил Дмитриев 83), Егор Булгаков, Александр Чернецкий, Богдан Гора (Никита Михайленко 83), Иван Мамросенко

Нива: Максим Механив, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Даниил Сухоручко, Андрей Ризнык, Игорь Гатала (Андрей Бэй 84), Роман Волохатый, Роман Слива, Максим Демчук, Максим Процив (Олег Соколов 71), Андрей Малащук

Предупреждения: Петр Харжевский 21, Евгений Скиба 29 - Олег Хруставка 59