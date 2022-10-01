Полтавский клуб внес россиянина в заявку на матч Первой лиги

Недавно, 22 сентября, игрок с российским паспортом Сергей Каретник официально перешел в перволиговый ФК "Полтава". Сегодня он впервые вошел в заявку команды на матч против "Чернигова".

Это первый случай в украинском профессиональном футболе с начала полномасштабной войны, когда за команду заявлен россиянин.

Каретник родился в Луубнах Полтавской области. Воспитывался сначала в молодежке "Молоди" (Полтава) и киевском "Динамо". Впоследствии перебрался в дубль "Кубани", а в 2014-м году провел один матч за "Металлург" Донецк. С лета 2014-го он выступал за российские клубы, кроме одного года, когда Сергей играл за литовскую “Палангу” и армянский “Арарат”. Его последним клубом было "Динамо" Владивосток, где он выступал до сентября этого года.

Портал Transfermarkt сообщает, что у 27-летнего Каретника два гражданства: украинское и российское.