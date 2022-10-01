Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтавский клуб внес россиянина в заявку на матч Первой лиги
Еще недавно он выступал на россии
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно, 22 сентября, игрок с российским паспортом Сергей Каретник официально перешел в перволиговый ФК "Полтава". Сегодня он впервые вошел в заявку команды на матч против "Чернигова".
Это первый случай в украинском профессиональном футболе с начала полномасштабной войны, когда за команду заявлен россиянин.
Каретник родился в Луубнах Полтавской области. Воспитывался сначала в молодежке "Молоди" (Полтава) и киевском "Динамо". Впоследствии перебрался в дубль "Кубани", а в 2014-м году провел один матч за "Металлург" Донецк. С лета 2014-го он выступал за российские клубы, кроме одного года, когда Сергей играл за литовскую “Палангу” и армянский “Арарат”. Его последним клубом было "Динамо" Владивосток, где он выступал до сентября этого года.
Портал Transfermarkt сообщает, что у 27-летнего Каретника два гражданства: украинское и российское.
Популярное сейчас
- Президент МОК: Российские спортсмены точно не развязывали войну
- В Лиманском котле находятся около 5 тысяч российских военных – Гайдай
- Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры
- Кремень в кризисе? Оболонь спокойно побеждает в Кременчуге
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта