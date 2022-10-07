Первая лига. Кремень в гостях обыгрывает Чернигов

"Чернигов" принимал "Кремень" в матче седьмого тура Первой лиги. Это была дебютная очная встреча для команд на уровне Первой лиги. До этого матча "Кремень" не забивал уже в течение 186 минут.

Уже в начали встречи гости сумели отличится. Фальковский ворвался в штрафную и покатил на пустые ворота, где Савицкий буквально занес мяч в сетку – 0:1. Подопечные Локтионова воспользовались провалом соперника в защите и реализовали свой первый момент в матче. После пропущенного мяча хозяева заиграли более активно, но с конструктивом у команды были существенные проблемы. Игроки "Чернигова" играли сумбурно.

В конце первого тайма гости могли увеличивать свое преимущество, но Фальковский не реализовал пенальти. Игрок "Кременя" попал в перекладину. В компенсированное к первому тайма время подопечные Локтионова все же достигли своего и помогли им в этом соперники. Дмитрий Мироненко подправил мяч в свои ворота после навеса Савицкого со штрафного - 0:2.

После перерыва "северяне" начали высоко прессинговать, но это не помогало хозяевам поля создавать остроту впереди. Подопечные Локтионова не давали свободных зон соперникам. Следует отдать должное гостям, которые очень здорово играли в защите.

На 70-й минуте счет должен был ставать разгромным, но Галоян попал в штангу. В итоге, матч завершился уверенной победой "Кременя" - 2:0. Победа позволила кременчугскому коллективу догнать "Металлург", который перед туром был на третьем месте.

Первая лига. Группа Б

"Чернигов" - "Кремень" 0:2

Голы: Савицкий (14), Мироненко (45+1, аг)

Нереализованый пенальти: Фальковский (36)

"Чернигов": Ширай - Сердюк, Лакеенко, Романченко, Бибик (Кривобороденко, 46), Мироненко, Сердюк (Зубашивский, 75), Кулик, Ментей (Макаренко, 71), Вовк (Шумило, 88)

Главный тренер: Валерий Чорный

"Кремень": Музычка - Агапов, Сидоренко, Аркуша, Азизов, Матвеев (Пилипенко, 85), Панчишин, Савицкий (Молько, 75), Фальковский, Галоян (Лисняк, 80), Вивдич (Куц, 85)

Главный тренер: Роман Локтионов