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ФСК Мариуполь - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс на дебютную победу для мариупольцев
Фото: ФК Діназ
Для команд эта игра будет дебютной в Первой лиге. Старт сезона мариупольцы никак не могут занести в актив. Команда набрала всего один зачетный пункт. К тому же, ФСК "Мариуполь" пропускает во всех матчах чемпионата. Встреча против "Диназа" - шанс одержать первую победу в сезоне.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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