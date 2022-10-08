ФСК Мариуполь - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для команд эта игра будет дебютной в Первой лиге. Старт сезона мариупольцы никак не могут занести в актив. Команда набрала всего один зачетный пункт. К тому же, ФСК "Мариуполь" пропускает во всех матчах чемпионата. Встреча против "Диназа" - шанс одержать первую победу в сезоне.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.