Западное дерби в Тернополе, шанс на первую победу для Скорука. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье двумя матчами завершится седьмой тур Первой лиги. Интригующее противостояние нас ожидает в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Буковину".

Группа А

"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы)

09.10.2022. 15:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича"

В Тернополе встретятся команды, которые старт сезона не могут занести в актив. "Нива" и "Буковина" одержали всего по одной победе. Бросается в глаза ужасная игра черновицкого коллектива в защите. Десять пропущенных мячей в шести матчах – второй показатель с конца в группе. "Нива" при Сергее Задорожном в нынешнем чемпионате еще не проигрывала: победа и две ничьи. Именно тернополяне являются единственной командой, отобравшей очки у "Полесья". Эта игра может стать 50-й для 24-летнего защитника "Буковины" Кирилла Прокопчука.

Группа Б

"Полтава" - "Скорук"

09.10.2022. 13:30. Полтава. "Молодежный"

В Полтаве будут играть шестая и последняя команда группы Б. "Скорук" - единственная команда группы, которая еще не побеждала. Томаковцы уже пропустили 11 мячей в начале сезона. Сыграть на ноль в выездном матче будет непросто, ведь "Полтава" во всех домашних матчах забивала. Однако, и для хозяева легкой прогулки не ожидается, ведь в двух очных противостояниях во Второй лиге побеждал "Скорук". Свой 50-й матч в Первой лиге может сыграть Богдан Шмигельский ("Скорук").