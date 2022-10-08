Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Западное дерби в Тернополе, шанс на первую победу для Скорука. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
Анонсируем заключительные матчи седьмого тура в Первой лиге
Фото: ФК Скорук
В воскресенье двумя матчами завершится седьмой тур Первой лиги. Интригующее противостояние нас ожидает в Тернополе, где "Нива" будет принимать "Буковину".
Группа А
"Нива" (Тернополь) - "Буковина" (Черновцы)
09.10.2022. 15:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича"
В Тернополе встретятся команды, которые старт сезона не могут занести в актив. "Нива" и "Буковина" одержали всего по одной победе. Бросается в глаза ужасная игра черновицкого коллектива в защите. Десять пропущенных мячей в шести матчах – второй показатель с конца в группе. "Нива" при Сергее Задорожном в нынешнем чемпионате еще не проигрывала: победа и две ничьи. Именно тернополяне являются единственной командой, отобравшей очки у "Полесья". Эта игра может стать 50-й для 24-летнего защитника "Буковины" Кирилла Прокопчука.
Группа Б
"Полтава" - "Скорук"
09.10.2022. 13:30. Полтава. "Молодежный"
В Полтаве будут играть шестая и последняя команда группы Б. "Скорук" - единственная команда группы, которая еще не побеждала. Томаковцы уже пропустили 11 мячей в начале сезона. Сыграть на ноль в выездном матче будет непросто, ведь "Полтава" во всех домашних матчах забивала. Однако, и для хозяева легкой прогулки не ожидается, ведь в двух очных противостояниях во Второй лиге побеждал "Скорук". Свой 50-й матч в Первой лиге может сыграть Богдан Шмигельский ("Скорук").
Популярное сейчас
- Металлист подтягивается к лидерам, Ингулец остановил Колос. Таблица и результаты тура УПЛ
- Подрыв Крымского моста – это спецоперация Службы безопасности Украины – УП
- Крымский мост: Украинский теннисист Стаховский выдвинул свою версию. Видео
- Тлумак - о судействе: Боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина?
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 01:01 Украинские Ковпак готовится к четвертой победе подряд, безумная заруба аутсайдеров в Черновцах. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 20:01 Украинские Экзамен для Буковины, встреча старожилов в Ивано-Франковске. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 18:44 Украинские Дебют Горняка-Спорт откладывается, испытание для Нивы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге