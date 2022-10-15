  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Скорук - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скорук - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Встреча прямых конкурентов

Скорук - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Игровой день в Первой лиге откроется игрой в Умани, где "Скорук" будет принимать "Чернигов". Обе команды набрали по пять зачетных пунктов и победа в очном противостоянии позволит подняться в турнирной таблице. Отметим, что свой 100-й матч в Первой лиге может провести Александр Мишуренко.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Чернигов Скорук (Томаковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде