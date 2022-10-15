Первая лига
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Скорук - Чернигов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча прямых конкурентов
Фото: ФК Скорук
Игровой день в Первой лиге откроется игрой в Умани, где "Скорук" будет принимать "Чернигов". Обе команды набрали по пять зачетных пунктов и победа в очном противостоянии позволит подняться в турнирной таблице. Отметим, что свой 100-й матч в Первой лиге может провести Александр Мишуренко.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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