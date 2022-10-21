Скорук - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Умани встретятся "Скорук" и "Кремень". Томаковцы разочаровали игрой во втором тайме против "Чернигова", а подопечные Локтионова прошлый тур вообще пропускали. Как потеря игрового ритма повлияет на игру гостей? Наверное, это ключевой вопрос этого матча. Если игроки "Кремня" сыграют в свой футбол, то у них есть все шансы победить.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.