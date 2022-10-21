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Скорук - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Интересное противостояние в Умани

Скорук - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

В Умани встретятся "Скорук" и "Кремень". Томаковцы разочаровали игрой во втором тайме против "Чернигова", а подопечные Локтионова прошлый тур вообще пропускали. Как потеря игрового ритма повлияет на игру гостей? Наверное, это ключевой вопрос этого матча. Если игроки "Кремня" сыграют в свой футбол, то у них есть все шансы победить.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

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В статье: Кремень (Кременчуг) Скорук (Томаковка)
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