Мариуполь будет принимать третью команду западной группы, встреча амбициозных команд в Чернигове. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В субботу двумя матчами продолжит одиннадцатый тур в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Чернигове, где местная команда будет принимать запорожский "Металлург".

Группа А

ФСК "Мариуполь" - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)

05.11.2022. 13:30. Демидов. "Диназ".

Очередное испытание ожидает аутсайдера западной группы. "Мариуполь" будет принимать команду, которая пока занимает третье место. Подопечные Нагорняка подгодят к игре после победы над "Диназом" (3:2), которая безусловно придала уверенности в собственных силах коллективу. "Мариуполь" в нынешнем сезоне еще не побеждал, но по игре команда смотрится неплохо. В прошлом туре подопечные Красноперова дали достойный бой грозному "Полесью". Можно не сомневаться, что гостям в этом противостоянии будет непросто. Отметим, что игроки "Эпицентра" если и забивают на выезде, то не менее двух голов.

Группа Б

"Чернигов" - "Металлург" (Запорожье)

05.11.2022. 12:00. Чернигов. "Юность"

Интригующее противостояние нас ожидает в Чернигове, где шестая команда группы будет принимать третью. Однако, соперников отделяет всего одно очко. Фаворита этого противостояния сложно выделить, ведь встречаются коллективы с амбициями. "Металлург" в чемпионате не побеждает четыре игры подряд: две ничьи и два поражения. "Чернигов" дома набрал всего четыре очка, но победа в прошлой игре на родном стадионе должна добавить "северянам" положительных эмоций. Отметим, что в случае победы "Чернигов" сможет обойти запорожцев и поднимется на третье место. Для Валерия Чорного ("Чернигов") это будет десятый тренерский матч в Первой лиге.