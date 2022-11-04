Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь будет принимать третью команду западной группы, встреча амбициозных команд в Чернигове. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Продолжается одиннадцатый тур в Первой лиге
Фото: ФК Металург
В субботу двумя матчами продолжит одиннадцатый тур в Первой лиге. Отмечаем противостояние в Чернигове, где местная команда будет принимать запорожский "Металлург".
Группа А
ФСК "Мариуполь" - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
05.11.2022. 13:30. Демидов. "Диназ".
Очередное испытание ожидает аутсайдера западной группы. "Мариуполь" будет принимать команду, которая пока занимает третье место. Подопечные Нагорняка подгодят к игре после победы над "Диназом" (3:2), которая безусловно придала уверенности в собственных силах коллективу. "Мариуполь" в нынешнем сезоне еще не побеждал, но по игре команда смотрится неплохо. В прошлом туре подопечные Красноперова дали достойный бой грозному "Полесью". Можно не сомневаться, что гостям в этом противостоянии будет непросто. Отметим, что игроки "Эпицентра" если и забивают на выезде, то не менее двух голов.
Группа Б
"Чернигов" - "Металлург" (Запорожье)
05.11.2022. 12:00. Чернигов. "Юность"
Интригующее противостояние нас ожидает в Чернигове, где шестая команда группы будет принимать третью. Однако, соперников отделяет всего одно очко. Фаворита этого противостояния сложно выделить, ведь встречаются коллективы с амбициями. "Металлург" в чемпионате не побеждает четыре игры подряд: две ничьи и два поражения. "Чернигов" дома набрал всего четыре очка, но победа в прошлой игре на родном стадионе должна добавить "северянам" положительных эмоций. Отметим, что в случае победы "Чернигов" сможет обойти запорожцев и поднимется на третье место. Для Валерия Чорного ("Чернигов") это будет десятый тренерский матч в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Определены лучший и худший игроки Динамо в матче с Фенербахче
- Генштаб ВСУ – о потерях россиян за 3 ноября: Не рекорд, но мощно
- Поражения Динамо и Днепра-1 в последнем туре еврокубков, Пике покидает Барселону. Главные новости за 3 ноября
- Первая лига. Гол Стрельцова помог Полтаве одержать победу в дерби
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Новости по теме
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- 07:43 Украинские Потери Мункача, усиление Энергии. Все трансферы Второй лиги