Первая лига. Джокер Тлумака приносит победу Карпатам

Одиннадцатый тур Первой лиги завершался игрой во Львове, где "Карпаты" принимали "Диназ". Львовяне в двух предыдущих турах побеждали, но их игра производила удручающее впечатление. Андрей Тлумак в этот раз с первых минут доверил место в старте лидеру команды Денису Кожанову. К тому же, дебютировал за "Карпаты" голкипер Дмитрий Фастов.

Начало встречи шокировало болельщиков "Карпат". Мораренко решился на удар из-за пределов штрафной и мяч от спины Богунова залетел в ворота – 0:1. Вот такой курьезный гол забили подопечные Головки. Следует отдать должное хозяевам, которые после досадного эпизода на старте противостояния не опустили руки, а продолжали искать ключи к воротам "Диназа". Достигли своего львовяне на 39-й минуте. Максим Коржук опрометчиво покинул ворота, а Иван Когут это заметил и попал точно в угол – 1:1.

В начале второго тайма характер игры не изменился. "Карпаты" играли первым номером, но и вышгородцы не прижимались к воротам, а пытались при первой возможности выбегать в атаку. На 56-й минуте после подачи с углового Вакуленко пробил по своим воротам, но к счастью "Диназа" мяч попал в перекладину. На 64-й минуте очень неуклюже сыграл Корешков. Защитник "Диназа" подыграл себе рукой и привез пенальти в свои ворота. Одиннадцатиметровый реализовал Денис Кожанов – 2:1.

Казалось, что "Карпаты" смогут удержать победы, но гости были против. Богунов отпасовал на Мораренко, который из-за пределов штрафной пробил точно в угол – 2:2. Шикарный гол для хавбека вышгородцев.

На последней минуте "Карпаты" все-таки вырвали победу. После навеса с фланга Репета ударом головой отправил мяч в сетку - 3:2. Дебютный гол для Юрия за львовский клуб. Также отмечаем шикарную передачу Кожанова.

VBET UA Первая лига. 11-й тур

"Карпаты" - "Диназ" 3:2

Голы: И. Когут (39), Кожанов (64), Репета (90) - Богунов (8), Мораренко (78)

"Карпаты": Дмитрий Фастов, Игорь Дуць, Валерий Болденков, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Иван Когут, Ростислав Тарануха, Олег Лень, Владислав Приймак, Артур Шах, Денис Галенков

"Диназ": Максим Коржук, Вячеслав Шевченко, Валентин Корешков, Александр Литвинов, Олег Вакуленко, Ярослав Богунов, Максим Кулиш, Сергей Белоус, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Станислав Мораренко