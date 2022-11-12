 Оболонь - Горняк-Спорт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.11.2022 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Оболонь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Испытания для аутсайдера группы

Оболонь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
Новина українською

Для "Оболони" подопечные Игоря Жабченко неудобный соперник. Киевляне дома проиграют "Горняку-Спорт" в Первой лиге в течение трех матчей. К тому же, "пивовары" не забивают голы "Горняку-Спорт" 315 минут. Однако, именно сегодня у подопечных Жабченко есть хорошие шансы наконец-то выиграть, ведь последняя команда группы переживает не лучшие времена. Коллектив из Горишних Плавней не побеждает семь игр подряд.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев)
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