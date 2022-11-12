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Оболонь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытания для аутсайдера группы
Фото: ФК Оболонь
Для "Оболони" подопечные Игоря Жабченко неудобный соперник. Киевляне дома проиграют "Горняку-Спорт" в Первой лиге в течение трех матчей. К тому же, "пивовары" не забивают голы "Горняку-Спорт" 315 минут. Однако, именно сегодня у подопечных Жабченко есть хорошие шансы наконец-то выиграть, ведь последняя команда группы переживает не лучшие времена. Коллектив из Горишних Плавней не побеждает семь игр подряд.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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