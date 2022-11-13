Первая лига. Диназ и Прикарпатье в результативном матче победителя не выявили

"Прикарпатье" в выездном матче не мало права теряют очки, если рассчитывает побороться за квартет лидеров. Однако, подопечные Олега Рыпана переживают не лучшие времена. Иванофранковцы проиграли три предыдущих игры. поэтому должны были реабилитироваться перед собственными болельщиками.

На успели команды сыграли и десять минут, как объявили воздушную тревогу. После возобновления матча первым номером играли подопечные Головка. Мог отрывать счет Кос, но он не попал в створ ворот после передачи с фланга от Богунова. Первая акцентированная атака гостей завершилась голом. Рудюк получил передачу от Цюцюры и с острого угла пробивал, а Оринчак протолкнул мяч в сетку - 0:1. "Прикарпатье" активнее провело концовку тайма и могло забивать еще, но счет до перерыва не изменился.

В начале второго тайма коллектив Головка заиграл более агрессивно и это привело к забитому мячу. Клименко прострелил, а Корешков в одно касание пробил мимо Герыча. Провалилась защита "Прикарпатья" в этом эпизоде. Через несколько минут должны снова выходить вперед гости. Цюцюра пяткой отдал на Барчука, но он с нескольких метров не смог переиграть Солдатенко. После пропущенного мяча перехватили инициативу подопечные Рыпана, но отсутствие завершающего акцентированного удара не позволяло "Прикарпатью" забить. После пропущенного мяча перехватили инициативу подопечные Рыпана, но отсутствие завершающего акцентированного удара не позволяло "Прикарпатью" забить. За расточительство хозяева наказали своего соперника. Богунов отдал, а Клименко расстрелял ворота Герыча – 2:1. Не успели вышгородцы порадоваться, как снова пропустили. Мяч в свой актив записал Барчук – 2:2.

После активных минут команды несколько успокоились. Никто не хотел рисковать. На 80-й минуте подвел свою команду Билоус, грубо сыгравший в центре поля и получивший второе предупреждение. Однако реализовать численное большинство футболисты "Прикарпатья" не смогли. Матч завершился вничью – 2:2.

VBET UA Первая лига. 12-й тур

"Диназ" - "Прикарпатье" 2:2

Голы: Корешков (51, Клименко (62) - Оринчак (24), Барчук (64)

Удаление: Белоус (80)

"Диназ" (стартовый состав): Вадим Солдатенко, Богдан Духота, Валентин Корешков, Александр Литвинов, Олег Кос, Ярослав Богунов, Сергей Белоус, Владислав Клименко, Даниил Кириченко, Андрей Волошин, Станислав Мораренко

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Александр Аксёнов, Владимир Рудюк, Богдан Оринчак, Роман Борисевич, Михаил Писко, Василий Цюцюра, Никита Титаевский, Иван Сондей, Максим Соловьёв, Роман Барчук