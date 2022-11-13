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Первая лига. Полесье одерживает волевую победу над Буковиной

Первая лига
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Будковский забивает в свои и чужие ворота

Первая лига. Полесье одерживает волевую победу над Буковиной

Фото: ФК Полісся

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечных Юрия Калитвинцева сейчас никто не может остановить. Лидер западной группы побеждает семь матчей подряд, а на полях соперников не пропускает 304 минуты. Однако, "Буковина" также имела свои планы на эту игру.

Наставник житомирян решил провести ротацию и эти изменения не пошли на пользу "Полисью". Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, но в конце тайма Будковский отправил мяч в сетку. Проблема только в том, что голеадор "Полесья" забил в свои ворота. Чепурненко с углового навесил на ближнюю стойку, а Филипп срезал мяч в верхний угол ворот -1:0.

В начале второго тайма гости отыгрались. Будковский сбросил на Вакулу, а Владислав закрутил мяч в дальний угол – 1:1. Подопечные Калитвинцева продолжали давить на защиту соперника и добились своего на 67-й минуте. Грицук подал со штрафного, а мяч от Будковского залетел в ворота – 1:2. Ошибся на выходе Богдан Степаненко. Это десятый гол в сезоне для Филиппа.

Отыграться футболисты "Буковины" не смогли. В компенсированное время момент всего матча имел Прокопчук, но Кирилл с нескольких метров не попал в створ ворот.

В итоге, "Полесье" празднует восьмую подряд победу.

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"Буковина" - "Полесье" 1:2

Голы: Будковский (36, аг) - Вакула (47), Будковский (67)

"Буковина": Богдан Степаненко, Артем Рябый, Денис Рябый, Евгений Чепурненко, Илья Скрипник, Артем Цурупин, Иван Пец, Семён Даценко, Иван Паламарчук, Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук

"Полесье": Антон Яшков, Андрей Нестеров, Владислав Вакула, Владислав Огиря, Владислав Шаповал, Евгений Микитюк, Никита Петрук, Вадим Червак, Филипп Будковский, Илья Чередниченко, Максим Андрущенко

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В статье: Буковина (Черновцы) Полесье (Житомир)
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