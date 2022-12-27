Директор Диназа: Хочу поблагодарить власти Вышгогорода за то, что не позволили исчезнуть клубу

Директор " Диназа " Сергей Старенький поделился впечатлениями от выступлений команды в первой части сезона Первой лиги.

‐ Сергей, насколько вы довольны первым полугодием?

‐ Хочу поблагодарить городские власти за то, что они не позволили исчезнуть "Диназу" с футбольной карты Украины и проголосовали за создание муниципального футбольного клуба. Также благодарен всем, кто помог "Диназу" впервые за 23 года сыграть в Первой лиге. Полагаю, что это хороший толчок для такого небольшого города. Я воспитанник "Диназа", поэтому хотелось продолжать развивать этот клуб. Стремился, чтобы у молодого поколения был шанс заиграть на профессиональном уровне. Наши 16-17-летние ребята уже имели возможность дебютировать в Первой лиге. Речь идет о Пестрецове, Волошине, Духоте. Для нас главная цель – развивать местных молодых футболистов.

Что касается результатов, то считаю, что выступили неплохо. Обыграли такой же муниципальный клуб "Прикарпатье" в Ивано-Франковске. Сыграли достойно против "Карпат" и "Эпицентра", у которых бюджеты намного больше, чем у нашего клуба.

Благодарен Александру Головко, который провел очень качественную работу. Важно, что нам все же удалось собрать команду. Головко – это идейный человек, работающий не ради денег. Хочется побольше с ним проработать вместе. Думаю, что "Диназ" заслуженно занял шестое место в своей группе, ведь чудес не бывает.

Постепенно двигаемся к своей цели. Необходимо развивать инфраструктуру, готовить молодежь. Для нас важно, что молодое поколение имеет мотивацию больше работать над собой, ведь есть возможность сыграть в профессиональной команде Диназ. И это нас особенно вдохновляет.

‐ У клуба есть проблемы с бюджетом сейчас? Или местная удачная удовлетворяет ваши потребности?

‐ Сейчас у "Диназа" один из самых скромных бюджетов в лиге. Хочется привлекать спонсоров, ведь Вышгородский бюджет небольшой. Мы понимаем, что обществу сейчас не до футбола точно.

‐ Александр Головко останется работать в клубе?

‐ У Головко действует контракт с клубом, который он должен выполнять. Надеюсь, что у нас с ним будет долгое сотрудничество, которое сможет вывести "Диназ" на новый уровень.

‐ Ярослав Москаленко продолжает участвовать в развитии футбольного клуба? Каковы его функции?

‐ Москаленко — почетный президент, но никаких функций у него нет. Он создал "Диназ", мне доверил развивать его и выводить на новый уровень. Надеюсь, что со своей миссией справлюсь. Хотим на примере "Колоса" с любительского уровня подняться в еврокубки. Стараемся, чтобы и у Вышгорода появился современный стадион, ведь это футбольный город. Сделаем все для этого.

Также отмечу инфраструктуру "Левого берега". Всем стоит поучиться у Николая Лавренко. Я играл под его руководством в "Александрии" и могу с уверенностью сказать, что таких людей немного в нашем футболе.