Шикарный победный гол на 101-й минуте. Оболонь – Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча "Чемпионской" группы Первой лиги между “Оболонью” и “Карпатами”. Все самое интересное происходило во втором тайме. Сначала львовяне открыли счет, а затем еще и игрок киевлян был удален из поля. Однако "Оболонь" сумела сравнять счет на 87-й минуте. Правда, это ей не помогло избежать поражения - "Карпаты" вырвали победу на 11-й компенсированной минуте прямым ударом из стандарта.

VBET UA Первая. 4-й тур. "Чемпионская" группа

"Оболонь" – "Карпаты" 1:2

Голы: И. Когут (87, автогол) – Хобленко (57), Бобко (90+11)