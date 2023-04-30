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Шикарный победный гол на 101-й минуте. Оболонь – Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча
"Львы" упустили преимущество в счете, но успели вырвать победу
Фото: ФК Карпати
Вашему вниманию представляем видеообзор матча "Чемпионской" группы Первой лиги между “Оболонью” и “Карпатами”. Все самое интересное происходило во втором тайме. Сначала львовяне открыли счет, а затем еще и игрок киевлян был удален из поля. Однако "Оболонь" сумела сравнять счет на 87-й минуте. Правда, это ей не помогло избежать поражения - "Карпаты" вырвали победу на 11-й компенсированной минуте прямым ударом из стандарта.
VBET UA Первая. 4-й тур. "Чемпионская" группа
"Оболонь" – "Карпаты" 1:2
Голы: И. Когут (87, автогол) – Хобленко (57), Бобко (90+11)
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