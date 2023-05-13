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Горняк-Спорт - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс реабилитироваться для хозяев
Фото: ФК Гірник-Спорт
Для сохранения прописки в Первой лиге "Горняку-Спорту" нужна победа. "Диназ" в прошлом туре сыграл вничью и еще не гарантировал себе необходимый запас зоны переходных игр. Смогут ли подопечные Дирявки реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Прикарпатья" (1:6). В этой игре команда провалила второй тайм.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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