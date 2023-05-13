  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Горняк-Спорт - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Горняк-Спорт - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Шанс реабилитироваться для хозяев

Горняк-Спорт - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

UA-Футбол
Новина українською

Для сохранения прописки в Первой лиге "Горняку-Спорту" нужна победа. "Диназ" в прошлом туре сыграл вничью и еще не гарантировал себе необходимый запас зоны переходных игр. Смогут ли подопечные Дирявки реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Прикарпатья" (1:6). В этой игре команда провалила второй тайм.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Мариуполь в гостях разгромил Полтаву
yellow-arrow
Эпицентр - ЛНЗ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Полтава - ФСК Мариуполь: смотреть онлайн, видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Диназ (Вышгород) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде