Горняк-Спорт - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для сохранения прописки в Первой лиге "Горняку-Спорту" нужна победа. "Диназ" в прошлом туре сыграл вничью и еще не гарантировал себе необходимый запас зоны переходных игр. Смогут ли подопечные Дирявки реабилитироваться за сокрушительное поражение от "Прикарпатья" (1:6). В этой игре команда провалила второй тайм.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.