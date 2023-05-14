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Первая лига. Оболонь в гостях обыгрывает Ниву и гарантирует себе выход в УПЛ
Центральный матч дня
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Тернополе ожидалось интересное и напряженное противостояние. В случае победы "Оболонь" могла досрочно завоевать путевку в УПЛ. Однако легкой прогулки "пивоварам" ожидать не стоит. "Нива" в прошлом туре отобрала очки у "ЛНЗ", а сегодня настроена одержать дебютную победу весной.
Уже с первых минут гости пытались высоко прессинговать, но столь активная игра давала возможность подопечным Атласюка ловить своих соперников в контригре. Первый опасный удар в матче нанес Груша, но мяч пролетел выше ворот. На 16-й минуте после прострела с фланга Виталий Груша в одно касание пробил в дальний угол – 0:1. После забитого мяча характер игры не изменился. Подопечные Иващенко продолжали контролировать игру.
На второй тайм поменялись флангами хавбеки "Нивы" Процив и Соколов. Ожидалось, что после перерыва начнут агрессивнее играть в атаке хозяева. Тем не менее, мяч у футболистов "Нивы" не держался. За прагматический футбол не стоит критиковать "Оболонь", ведь сейчас на первый план выходит результат.
На 61-й минуте гости увеличили свое преимущество. После прострела с фланга отличился только что вышедший на замену Краснопир. Однако хозяева не хотели сдаваться и через пять минут забили. Выход один на один реализовал Галадей – 1:2. Доигрывать матч подопечные Атласюка вынуждены были в меньшинстве. За грубый подкат вторую желтую получил Гатала. В итоге, матч завершился победой "Оболони", которая к матчу "Полесья" поднимается на первое место.
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"Нива" - "Оболонь" 1:2
Голы: Галадей (66) - Груша (16), Краснопир (61)
Удаление: Гатала (86)
"Нива" (стартовый состав): Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Роман Слива, Арсентий Дорошенко, Максим Демчук, Максим Процив
"Оболонь" (стартовый состав): Назарий Федоривский, Даниил Карась, Олег Слободян, Максим Ермоленко, Александр Чернов, Павел Лукьянчук, Руслан Черненко, Сергей Косовский, Дмитрий Фатеев, Виталий Груша, Сергей Суханов
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