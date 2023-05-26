Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня будут сыграны четыре матча последнего тура в группе "Выбывания". Вопрос победителя группы остается открытым.

В самом ожидаемом матче игрового дня "Скорук" будет принимать "Буковину". В случае победы томаковцы гарантируют себе первое место, однако и у черновицкого коллектива есть шанс выиграть группу. Для этого подопечным Мельничука следует набирать три очка и надеяться на потерю очков "Прикарпатье". Ивано-Франковсков ожидает непростой выезд в Чернигов.

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье"

26.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Скорук" - "Буковина"

26.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"

26.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Полтава" - "Диназ"

26.05.2023. 14:00