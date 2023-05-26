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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартует последний тур
Фото: ФК Скорук
Сегодня будут сыграны четыре матча последнего тура в группе "Выбывания". Вопрос победителя группы остается открытым.
В самом ожидаемом матче игрового дня "Скорук" будет принимать "Буковину". В случае победы томаковцы гарантируют себе первое место, однако и у черновицкого коллектива есть шанс выиграть группу. Для этого подопечным Мельничука следует набирать три очка и надеяться на потерю очков "Прикарпатье". Ивано-Франковсков ожидает непростой выезд в Чернигов.
VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"
"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье"
26.05.2023. 14:00
VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"
"Скорук" - "Буковина"
26.05.2023. 14:00
VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"
"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"
26.05.2023. 14:00
VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"
"Полтава" - "Диназ"
26.05.2023. 14:00
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