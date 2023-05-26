  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
(1 голосов)

Стартует последний тур

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны четыре матча последнего тура в группе "Выбывания". Вопрос победителя группы остается открытым.

В самом ожидаемом матче игрового дня "Скорук" будет принимать "Буковину". В случае победы томаковцы гарантируют себе первое место, однако и у черновицкого коллектива есть шанс выиграть группу. Для этого подопечным Мельничука следует набирать три очка и надеяться на потерю очков "Прикарпатье". Ивано-Франковсков ожидает непростой выезд в Чернигов.

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Чернигов-ШВСМ" - "Прикарпатье"

26.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Скорук" - "Буковина"

26.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Горняк-Спорт" - "Мариуполь"

26.05.2023. 14:00

VBET UA Первая лига. 8-й тур. Группа "Выбывания"

"Полтава" - "Диназ"

26.05.2023. 14:00

По теме
yellow-arrow
Мирон Маркевич ответил на слухи о своем назначении в Карпаты
yellow-arrow
Лужный - еще один претендент на пост главного тренера Карпат
yellow-arrow
Бурбас: Карпаты ведут переговоры с Мироном Маркевичем. Его сын Остап может стать ассистентом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) СК Полтава Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск) ФК Чернигов ФСК Мариуполь Скорук (Томаковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде