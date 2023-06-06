  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Виктория возобновит выступления в следующем сезоне
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория возобновит выступления в следующем сезоне

Первая лига
(1 голосов)

Клуб сыграет в Первой лиге

Виктория возобновит выступления в следующем сезоне

Фото: facebook.com/viktoriyafc

Новина українською

ФК "Виктория" возвращается на профессиональный уровень. Клуб сообщил в своих соцсетях, что примет участие в чемпионате Первой лиги в сезоне-2023/24.

"ФК "Виктория" возвращается в Первую футбольную лигу! После года отсутствия из-за российской агрессии команда готова снова засиять на зеленом поле.

Мы все живем в условиях войны с ее вызовами и сложностями. Но рвение и вера в победу никуда не исчезли. Сейчас команда возвращается с желанием показать всем свою силу и преданность футболу", – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в прошлом году "Виктория" объединилась с "Альянсом" в одну структуру. В не доигранном из-за полномасштабной российской агрессии сезоне-2021/22 "Виктория" была 10-й во Второй лиге группы В.

По теме
yellow-arrow
Бразильский легионер покинул Эпицентр
yellow-arrow
СМИ: Максимов возглавит второлиговский Звягель из Житомирщины
yellow-arrow
Карпаты интересуются двумя игроками двух разных Металлистов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктория (Николаевка) Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде