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Виктория возобновит выступления в следующем сезоне
Клуб сыграет в Первой лиге
Фото: facebook.com/viktoriyafc
ФК "Виктория" возвращается на профессиональный уровень. Клуб сообщил в своих соцсетях, что примет участие в чемпионате Первой лиги в сезоне-2023/24.
"ФК "Виктория" возвращается в Первую футбольную лигу! После года отсутствия из-за российской агрессии команда готова снова засиять на зеленом поле.
Мы все живем в условиях войны с ее вызовами и сложностями. Но рвение и вера в победу никуда не исчезли. Сейчас команда возвращается с желанием показать всем свою силу и преданность футболу", – говорится в сообщении клуба.
Отметим, что в прошлом году "Виктория" объединилась с "Альянсом" в одну структуру. В не доигранном из-за полномасштабной российской агрессии сезоне-2021/22 "Виктория" была 10-й во Второй лиге группы В.
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