Виктория возобновит выступления в следующем сезоне

ФК "Виктория" возвращается на профессиональный уровень. Клуб сообщил в своих соцсетях, что примет участие в чемпионате Первой лиги в сезоне-2023/24.

"ФК "Виктория" возвращается в Первую футбольную лигу! После года отсутствия из-за российской агрессии команда готова снова засиять на зеленом поле. Мы все живем в условиях войны с ее вызовами и сложностями. Но рвение и вера в победу никуда не исчезли. Сейчас команда возвращается с желанием показать всем свою силу и преданность футболу", – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что в прошлом году "Виктория" объединилась с "Альянсом" в одну структуру. В не доигранном из-за полномасштабной российской агрессии сезоне-2021/22 "Виктория" была 10-й во Второй лиге группы В.