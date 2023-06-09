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Чоботенко: Полесье похоже на Льюиса Хэмилтона

Первая лига
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Новичок Полесья поделился первыми впечатлениями от клуба и команды

Чоботенко: Полесье похоже на Льюиса Хэмилтона

polissyafc.com

Новина українською

Защитник Сергей Чоботенко, который недавно подписал контракт с "Полесьем", прокомментировал подписание контракта с житомирским клубом.

– Я много слышал о "Полесье". Я — фанат "Формулы 1", и сравниваю команду со стремительно ворвавшимся в этот вид спорта Льюисом Хэмилтоном, который, если я правильно помню, в 2007 начал выступать в "Формуле 1" и уже в следующем году достигал больших высот. И "Полесье" — это команда, которая с 2016 года начала свое возрождение и стремительно ворвалась в наш украинский футбол, стремительно начала набирать обороты. Поэтому я надеюсь достичь больших вершин с "Полесием". И считаю, что у этой команды большие цели.

– Какие у тебя ожидания от пребывания в клубе, какие личные цели ставишь перед собой здесь?

– Я уже много лет в Украинской Премьер-Лиге, но хочу добиться новых высот с этой командой. Я думаю, что это возможно. И прежде всего я для себя сделаю шаг вперед, а также помогу команде совершить новый виток в истории.

– Наблюдал ли за "Полесьем" в Первой лиге? Как можно охарактеризовать игру нашей команды?

– Я начал наблюдать за командой, когда сюда пришел мой друг – Олег Кудрик. Это был первый Winter Cup. Я ездил в Турцию на игры, наблюдал. А потом не скажу, чтобы каждый матч смотрел, но в целом Первая лига в этом году выдалась интересной, поэтому было интересно наблюдать и за матчами "Полесья", и не только. Поэтому смотрел в целом Первую лигу, и это было интересно. Как и УПЛ, так и Первая лига в этом году были сильными.

– "Полесье" впервые заходит в Украинскую Премьер-Лигу. Опираясь на свой опыт, из того, что ты видишь здесь, из тех людей, которые уже есть в команде, исходя из результата, который команда показала в Первой лиге, как думаешь, насколько серьезную борьбу команда сможет навязать командам высшего дивизиона?

– Я думаю, что "Полесье" навяжет серьезную борьбу. Команде всегда нужно усиление. Даже "Реалу", когда они выигрывают все чемпионаты, выиграют Лигу Чемпионов, им все равно нужно усиление. Я думаю, что этой команде тоже нужно усиление. И, насколько мне известно, команда будет ставить самые высокие цели. И я считаю, что этих целей вполне реально добиваться.

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В статье: Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко
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Источник:
ФК Полісся

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