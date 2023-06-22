Малык во второй раз возглавил тернопольскую Ниву

Тернопольская "Нива" получила нового-старого тренера. Им стал 54-летний специалист Василий Малык, сообщает официальный сайт клуба.

Малык во второй раз возглавил клуб из Тернополя. Он уже руководил командой в сезоне-2019/20. В свое время он привел терноплян в победе в Группе "А" Второй лиги и повысил в классе.

В последнее время он тренировал ФК "Николаев". В Тернополе он будет работать с ассистентами - Александром Стахивым и Вячеславом Котляром, который будет отвечать за подготовку вратарей.

До этого в. о. главного тренера "Нивы" Т был Сергей Атласюк. Тернопольский клуб занял 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.