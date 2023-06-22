Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малык во второй раз возглавил тернопольскую Ниву
Клуб получил нового-старого тренера
Фото: fcnyva.com
Тернопольская "Нива" получила нового-старого тренера. Им стал 54-летний специалист Василий Малык, сообщает официальный сайт клуба.
Малык во второй раз возглавил клуб из Тернополя. Он уже руководил командой в сезоне-2019/20. В свое время он привел терноплян в победе в Группе "А" Второй лиги и повысил в классе.
В последнее время он тренировал ФК "Николаев". В Тернополе он будет работать с ассистентами - Александром Стахивым и Вячеславом Котляром, который будет отвечать за подготовку вратарей.
До этого в. о. главного тренера "Нивы" Т был Сергей Атласюк. Тернопольский клуб занял 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.
Популярное сейчас
- ВСУ ударили по мосту на границе между Херсонской областью и Крымом
- На войне погиб воспитанник закарпатского ФК Мункач
- Гол+ассист. Кащук - лучший игрок матча Украина - Хорватия
- Воспитанник Динамо покинул Металлист
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО