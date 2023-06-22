  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Малык во второй раз возглавил тернопольскую Ниву
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малык во второй раз возглавил тернопольскую Ниву

Первая лига
(1 голосов)

Клуб получил нового-старого тренера

Малык во второй раз возглавил тернопольскую Ниву

Фото: fcnyva.com

Новина українською

Тернопольская "Нива" получила нового-старого тренера. Им стал 54-летний специалист Василий Малык, сообщает официальный сайт клуба.

Малык во второй раз возглавил клуб из Тернополя. Он уже руководил командой в сезоне-2019/20. В свое время он привел терноплян в победе в Группе "А" Второй лиги и повысил в классе.

В последнее время он тренировал ФК "Николаев". В Тернополе он будет работать с ассистентами - Александром Стахивым и Вячеславом Котляром, который будет отвечать за подготовку вратарей.

До этого в. о. главного тренера "Нивы" Т был Сергей Атласюк. Тернопольский клуб занял 7-е место в чемпионской группе Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Пять клубов исключены из ПФЛ. Львов не заявился на Первую лигу
yellow-arrow
Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука
yellow-arrow
Карпаты заинтересованы в подписании Лучкевича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марьян Мысык Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcnyva.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде