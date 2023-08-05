Грозный соперник для Буковины, Эпицентр посетит Хуст. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Уже завтра будут сыграны шесть матчей второго тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Нива" -"Прикарпатье"

06.08.2023. 14:00. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича"

Василий Малык отпраздновал свое возвращение в "Ниву" победой над "Буковиной". Тернопольский коллектив в целом контролировал игру, не давая соперникам шансов сравнять счет. Стоит отметить агрессивность футболистов "Нивы" на подступах к чужой штрафной. Выделялся в этом матче Игорь Гатала, ведь с его участием были созданы все опасные моменты команды. Было заметно, что подопечные Малыка в хорошем игровом тонусе подошли к сезону. Обновленное "Прикарпатье" расписало мировую с "Подольем". За игрой подопечные Рыпана уступали своим соперникам и только мастерство Герича позволило набрать зачетные пункты. В очном противостоянии фаворитами являются хозяева, которые более подготовлены к старту сезона, ведь они почти не меняли свой состав. К тому же, в "Прикарпатье" сейчас ряд игроков в лазарете. Отметим, что обе команды на неделе пройшли дальше в Кубке Украины. "Нива" в серии пенальти переиграла "Подолье", а "Прикарпатье" - "Карпаты".

"Подолье" - "Нива" Бузова

06.08.2023. 16:30. Хмельницкий. "Подолье"

"Подолье" после годовой паузы вернулось в Первую лигу. В первом туре команда не смогла сыграть оптимальным составом. Защитники Валерий Болденков и Валентин Корешков, а также полузащитник Дмитрий Прихна даже не приезжали на гостевой матч с "Прикарпатье" (1:1). Даже, несмотря на эти потери, подопечные Костышина выглядели довольно неплохо и имели все шансы победить. Особо стоит отметить опытного Виталия Каверина, который своими перемещениями и разрезными передачами создал немало проблем соперникам. Коллектив из Бузовой с победы дебютировал на новом для себя уровне. Игорь Жабченко полностью обновил команду. Из предыдущего состава на матч с "Агробизнесом" вышли только центральный защитник Мисюра и опорник Турчанов. "Ниве" в стартовом туре не хватало стабильности. Моментами команда играла неплохо, но немало ошибались подопечные Жабченко. В этом противостоянии сложно определить фаворита, но надеемся, что увидим интересный и напряженный футбол.

"Агробизнес" - "Металлист"

06.08.2023. 15:30. Волочиск. "Юность"

"Агробизнес" когда-то побеждал "Шахтер" в Кубке Украины, но сейчас от команды осталось только название. Главный тренер Чижевский по решению руководства не оставил в составе ни одного игрока и провел тщательную селекцию. Косятк коллектива сейчас составляют футболисты из Премьер-Лиги Львовщины. "Агробизнес" хоть и проиграл в первом туре, но футболисты доказали, что с ними стоит всем считаться. В распоряжении Чижевского любители и недавние юниоры, но они создали немало проблем бузовской "Ниве", у которой футболисты с опытом выступлений на высоком уровне. "Металлист" прогнозированно не впечатлил своей игрой в стартовом туре. Подопечные Анищенко могли не проиграть "Эпицентру", но на победу никак не наиграли. Это еще совсем сырая команда, которой нужно время. Индивидуальные ошибки молодых футболистов привели к поражению. Скорости в атаке харьковчанам пока не хватает. Можно ожидать, что хозяева смогут хотя бы отобрать очки у "Металлиста", а возможно даже и добиться максимального результата.

"Хуст" - "Эпицентр"

06.08.2023. 16:30. Хуст. "Карпаты"

Подопечным Владимира Цыткина не повезло с дебютом, ведь пришлось играть против грозных "Карпат". Дебютант Первой лиги выставил максимально приближенный к прошлогоднему составу. Только вместо Тыхненко в центре защиты вынужденно вышел новичок Скиба, а пропустивший определенный этап подготовки Станковича дело в полузащите заменил Николай Пилип. Даже против такого именитого соперника хустяне играли в привычной для себя схеме с двумя нападающими. "Хуст" доигрывал матч в девятером и учитывая это минимальное поражение это очень приличный результат. Особо стоит отметить голкипера Белименко, который наверняка отыграл пока свой лучший матч в карьере. А ото поражения в Кубке от "Скалы 1911" ( 2:5) оставило очень много вопросов.

"Эпицентр" не порадовал ярким футболом в противостоянии с "Металлистом", но благодаря шикарному штрафному Стеня смог победить. У коллектива из Каменец-Подольского сбалансированный состав, но немало игровых проблем. Особенно это касается переходных фаз. Безусловно, гости считаются фаворитами очного противостояния, ведь у Хуста из-за дисквалификации не сыграют Фляшко и Мердеев, а заменить их будет сложно. Тем не менее, мы можем не сомневаться, что хустяне дадут бой.

"Карпаты" - "Буковина"

06.08.2023. 17:00. Львов. "Украина"

От львовян в первом туре ждали большего. Подопечные Маркевича хоть и победили "Хуст", но до игры осталось немало вопросов. "Карпаты" не смогли забить сопернику после того, как у него оказалось на два игрока меньше. Из позитива стоит отметить интенсивный прессинг львовян, изматывавший футболистов "Хуста". Хорошо проявил себя Евгений Подлепенец, который забил победный мяч и выдавал шикарные передачи. Было заметно, что сыгранности этому составу "Карпат" еще не хватает. Подопечные Маркевича должны быть готовы к тому, что против них все соперники будут играть от обороны, поэтому стоит работать над реализацией, ведь в следующий раз оппонент может за расточительство наказать.

"Буковина" прогнозированно пока не смогла достойно заменить своих лидеров в группе атаки. У подопечных Мельничука не нашлось атакующего потенциала, чтобы сравнять счет в противостоянии с тернопольской "Нивой". Палагнюк входит в новый сезон не в форме, Скотаренко пока не адаптирован в игру новой команды. Пока коллектив из Черновцов далек от своей оптимальной формы. Ожидаем, что у "Карпат" против этого соперника проблем не будет.

Группа Б

"Виктория" - "Металлург"

06.08.2023. 16:00. Сумы. "Юбилейный"

"Виктория" в первом туре выставила состав полностью из подписанных летом игроков, но семеро из них раньше играли за этот клуб или другие из Сумской области. Подопечные Бессмертного в противостоянии с "Мариуполем" владели инициативой, но конструктива в заключительной трети поля не хватало. К тому же, с лучшей стороны проявил себя голкипер мариупольцев Караващенко. Ожидаем, что от игры к игре коллектив из Сум будет добавлять. Относительно запорожцев, эта команда прогнозированно не смогла достойно заменить потерю Сидорова. В последние годы вся игра в завершающей стадии была заточена на нем. Денис Галата пока не может найти себя в новом коллективе. Уровень подготовки футболистов "Металлурга" пока не позволяет играть с позиции сили против грамотно обороняющихся оппонентов. Ожидается, что хозяева смогут навязать свою игру запорожцам и, возможно, даже добиться максимального результата.