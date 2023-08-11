Мариуполь - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Полтавчане в прошлом туре сенсационно победили "Левый Берег" в гостях. Заметно, что обновленная команда постепенно начинает прогрессировать, новички вливаются в коллектив. Мариупольцы должны были набирать три очка против "Горняка-Спорт", но довести до логического завершения свои атаки не смогли.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.