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Мариуполь - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мариуполь - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 11.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Полтавчане в прошлом туре сенсационно победили "Левый Берег" в гостях. Заметно, что обновленная команда постепенно начинает прогрессировать, новички вливаются в коллектив. Мариупольцы должны были набирать три очка против "Горняка-Спорт", но довести до логического завершения свои атаки не смогли.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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