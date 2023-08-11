Первая лига. Мариуполь и Полтава играют вничью

"Мариуполь" неудачно стартовал в новом чемпионате, потерпев два поражения, в том числе в прошлом туре на выезде от "Горняка-Спорта". Подопечные Красноперова в Первой лиге не забивают в течение 365 минут. В противостоянии с "Полтавой" рассчитывать на положительный результат было сложно, ведь подопечные Сысенко постепенно набирают обороты. Полтавчане не играют вничью 5 игр подряд: 2 победы и 3 поражения.

Уже в начале встречи должен был забивать Стрельцов, но мяч после удара нападающего "Полтавы" из пустых ворот вынес Шушко. Гости прогнозируемо играли первым номером, но пройти организованную защиту соперника не удавалось. Постепенно приазовцы смогли выровнять игру, но без продвижения вперед. На перерыв команды ушли без голов, хотя ближе к успеху были полтавчане.

Сразу после перерыва второе предупреждение получил Булгаков. Шикарную возможность забить имел Стрельцов, но он не смог реализовать выход один на один. На 61-й минуте полтавчане достигли своего. После прострела Шмигельского мощно в верхний угол пробил Щербак – 0:1. В меньшинстве хозяевам было очень сложно найти в себе силы для того, чтобы отыграться.

Рано успокоились подопечные Сысенко и были за это наказаны. После подачи с углового мяч в собственные ворота срезал Владислав Гарнага – 1:1. В итоге матч завершился вничью.

"Мариуполь" - "Полтава" 1:1

Голы: Гарнага (89, автогол) - Щербак (61)

Удаление: Булгаков (48)

ФСК "Мариуполь" (стартовый состав): Илья Караващенко, Петр Харжевский, Артем Терехов, Иван Мочевинский, Игорь Быковский, Егор Булгаков, Павел Шушко, Дмитрий Пуды, Никита Махиня, Иван Мельниченко

СК "Полтава" (стартовый состав) : Игорь Варцаба, Илья Ходуля, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Артем Перебора, Владислав Даниленко, Богдан Шмигельский, Александр Мигунов, Евгений Опанасенко, Дмитрий Копитов, Игорь Коцюмака