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Чернигов - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Чернигов- Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Чернігів
Мариупольцы на неделе в Кубке прошли "Кудровку", но сделали это только в серии пенальти. Подопечные Красноперова потратили немало сил и хватит ли их на противостояние против "Чернигова"? Отметим, что "северянам" в этом матче не поможет основной игрок Зенченко.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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