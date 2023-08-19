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Чернигов - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Чернигов- Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

UA-Футбол
Новина українською

Мариупольцы на неделе в Кубке прошли "Кудровку", но сделали это только в серии пенальти. Подопечные Красноперова потратили немало сил и хватит ли их на противостояние против "Чернигова"? Отметим, что "северянам" в этом матче не поможет основной игрок Зенченко.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: ФК Чернигов ФСК Мариуполь смотреть футбол онлайн
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