Чернигов - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Мариупольцы на неделе в Кубке прошли "Кудровку", но сделали это только в серии пенальти. Подопечные Красноперова потратили немало сил и хватит ли их на противостояние против "Чернигова"? Отметим, что "северянам" в этом матче не поможет основной игрок Зенченко.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.