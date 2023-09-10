Григорчук: Вакула – интересный футболист, неординарный, способный обыгрывать один в один

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук рассказал о первых днях пребывания в команде Владислава Вакулы.

"Первое – я хочу просто поговорить с человеком, почувствовать его. Ни о чем другом мы не говорим, только беседа.

Я приблизительно понимал, что будет. Я знаю, что у талантливых людей, у очень многих из них, где-то 8 из 10 есть какие-то такие особенности, из-за которых, на первый взгляд, может казаться: "Да нет, лучше не связываться".

От первой беседы было какое-то хорошее впечатление, обнадеживающее и все. Дальше я хотел увидеть его на поле, потому что я не знал, насколько он сможет по здоровью. Может, два дня потренируется и травма. О чем говорить.

Для меня очевидно, что это очень талантливый футболист. Это интересный футболист, неординарный, способный обыгрывать один в один. Сейчас я уже знаю, что у него прекрасное футбольное здоровье. Раньше я не мог себе представить этого. Я думал, что все гораздо хуже.

Это будет игрок, которого будут узнавать. Вот ему бросят мяч – и ты узнаешь, кто это играет. Видно по всему. Он должен быть таков, и я очень на это надеюсь. Но повторяю – я должен сделать все, чтобы это получилось у Влада, а все остальное в его руках", — сказал Григорчук.