Первая лига. Минимальная домашняя победа Буковины

"Агробизнес" после домашнего поражения в прошлом туре от "Карпат" спустился на пятое место в турнирной таблице. В общей сложности подопечные Чижевского не забивали в чемпионате в течение 287 минут. Команда Андрея Мельничука обходилась без ничьих в чемпионате четыре игры подряд.

Что мы, прежде всего, ожидали от этого матча? Борьбы, борьбы и еще раз борьбы. К сожалению, эти команды пока не способны демонстрировать атакующий футбол, создавать ряд моментов. Однако без голов первый тайм все же не завершился. В середине тайма после передачи Палагнюка выход один на один реализовал Фарасеенко – 1:0.

Во втором тайме характер игры не изменился. Гости пытались отыграться, но эффективности их атакам не хватало. На гол подопечные Чижевского все же наиграли, но выжать максимум из своих атак не смогли. В итоге, матч завершился сверхсложной победой "Буковины".

"Буковина" - "Агробизнес" 1:0

Голы: Фарасеенко (27)

"Буковина" (стартовый состав): Иван Пономаренко, Денис Рябый, Игорь Чайковский, Артур Новотрясов, Александр Глагола, Богдан Духота, Артем Цурупин, Иван Пец, Василий Палагнюк, Виталий Фарасеенко, Артем Данилюк

"Агробизнес" (стартовый состав): Андрей Попович, Иван Гаврушко, Руслан Барыляк, Виталий-Дмитрий Теплый, Роман Кузьмин, Роман Билый, Роман Толочко, Сергей Заец, Даниил Волков, Денис Галенков, Олег Лень