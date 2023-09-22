Подолье - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Хмельницком будут встречаться восьмая и пятая команды группы. У "Подолья" более мощный состав, но подопечные Костышина долгое время не могли выиграть. В последних турах хмельницкий коллектив демонстрирует приличный футбол и имеет все шансы подняться вверх в таблице. Подопечные Мельничука хоть и не играют ярко, но результат достигают за счет своего прагматизма.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.