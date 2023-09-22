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Подолье - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Подолье - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Подолье - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Поділля

UA-Футбол
Новина українською

В Хмельницком будут встречаться восьмая и пятая команды группы. У "Подолья" более мощный состав, но подопечные Костышина долгое время не могли выиграть. В последних турах хмельницкий коллектив демонстрирует приличный футбол и имеет все шансы подняться вверх в таблице. Подопечные Мельничука хоть и не играют ярко, но результат достигают за счет своего прагматизма.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) смотреть футбол онлайн
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