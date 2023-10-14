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Хуст - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хуст - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Встреча восьмой и пятой команды группы, которых отделяет всего три очка. "Хуст" после четырех матчей без поражений не набирает очки два тура подряд. "Буковина" минимально уступила "Карпатам", но команды играла достойно. Ожидаем, что гости смогут навязать свою игру новичку Первой лиги.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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