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Хуст - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Хуст - Буковина: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.10.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хуст - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

Встреча восьмой и пятой команды группы, которых отделяет всего три очка. "Хуст" после четырех матчей без поражений не набирает очки два тура подряд. "Буковина" минимально уступила "Карпатам", но команды играла достойно. Ожидаем, что гости смогут навязать свою игру новичку Первой лиги.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Буковина (Черновцы) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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