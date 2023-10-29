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Чернигов – Металлург 1:3. Все решилось еще до перерыва

Первая лига
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Испытания для "северян"

Чернигов – Металлург 1:3. Все решилось еще до перерыва

Фото: ФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Хозяева проигрывают в чемпионате на протяжении трех игр, находясь на девятом месте турнирной таблицы группы. Запорожцы продолжают сражаться за Чемпионскую группу.

В первом тайме футболисты запорожского "Металлурга" сняли все вопросы о победителе противостояния. На 23-й минуте Буряк с острого угла пробил в пустые ворота – 1:0. В конце первой половины встречи после ошибки Кривобороденко переправил мяч в сетку Валерий Сад – 0:2.

В начале второго тайма имел все шансы вернуть интригу в игру Павел Федосов, но он не попал в пустые ворота с нескольких метров. Похоже, что запорожцы рано поверили в победу, но наказать за это своего соперника подопечные Чорного не смогли. Позиционный футбол не сильнейшая сторона "Чернигова". В конце встречи еще несколько моментов упустил Федосов. На гол сегодня хозяева наиграли, но реализация подвела. В компенсированное время довел счет до разгромного Фальковского, который первым успел на добивание. Перед самым финальным свистком Федосов все же забил – реализовал пенальти – 1:3.

В итоге, матч завершился победой гостей.

"Чернигов" - "Металлург" 1:3

Голы: Федосов (90+3, пен) - Буряк (23), Сад (38), Фальковский (90+1)

ФК "Чернигов" (стартовый состав): Александр Ширай, Эдуард Галстян, Максим Шумило, Андрей Макаренко, Кирилл Кривобороденко, Павел Федосов, Виталий Ментей, Никита Посмашный , Алексей Зенченко, Кирилл Пинчук, Максим Сердюк

"Металлург" (стартовый состав): Назар Байда, Богдан Сокол, Валерий Сад, Владимир Белоцерковец, Руслан Буряк, Денис Галата, Сергей Палюх, Дмитрий Поддубный, Максим Страдс, Сергей Басов, Сулейман Сейтхалилов

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В статье: Металлург (Запорожье) ФК Чернигов
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