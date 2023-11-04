Горняк-Спорт – Диназ 2:0. Подопечные Куценко два тура подряд не теряют очки

Подопечные Куценко впервые за 15 игр в прошлом туре сыграли вничью. "Горняк-Спорт" смог отыграться с 0:2 против сумской "Виктории". В случае победы "Диназ" мог сравняться по очкам со своим конкурентом.

В дебюте противостояния раздался сигнал воздушной тревоги, поэтому команды вынуждены были пройти до укрытий. После длительной паузы игра все же возобновилась и сразу хозяева вышли вперед. После передачи Горы в дальний угол пробил Посевкин – 1:0. Пропущенный мяч заставил больше силами идти вперед гостей. Мог сравнивать счет Кобзарь, но он из пределов штрафной пробил мимо ворот. Подопечные Головка играли первым номером, но конструктива им не хватало.

После перерыва продолжали владеть инициативой вышгородцы, но пройти организованную защиту соперников не могли. Сегодня подопечные Куценко играли максимально внимательно в защите. На 64-й минуте за неспортивное поведение арбитр удалил Шевченко, а он после этого головой ударил арбитра в грудь. Недостойное поведение опытного нападающего "Диназа".

Доигрывали матч команды почти в темноте, ведь на стадионе не было освещения. На 85-й минуте хозяева увеличили свое преимущество. Нижник с нескольких метров попал в штангу, но первым на добивании оказался Подрезан - 2:0. В итоге, победа хозяев.

"Горняк-Спорт" - "Диназ" 2:0

Голы: Посевкин (7), Подрезан (85)

Удаление: Шевченко (64)

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Веклич - Чибуэзе, Шептицкий, Черныш, Мороз, Посевкин, Молько, Тузенко, Черткоев, Гора, Жуков

"Диназ" (стартовый состав): Дмитриченко – Гильерме, Литвинов, Ярмак, Калинчук, Матюшенко, Соловьев, Старенький, Еременко, Новиков, Кобзар