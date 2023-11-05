Нива Бузовая – Прикарпатье 0:1. Результативный защитник приносит победу гостям

Обе команды находятся в топ-5. В случае победы подопечные Жабченко могли подняться на второе место, но достичь этого результата было непросто, ведь "Прикарпатье" уже десять туров не проигрывает.

В первой половине встречи команды не порадовали болельщиков атакующим футболом. С позиционным футболом у соперников были проблемы, а забросы мяча в штрафную ни к чему не привели. Нулевая ничья закономерный результат после первого тайма.

После перерыва темп матча был не слишком высоким. Голкиперы все же оставались без работы. Больше держали мяч хозяева, но без обострения в заключительной трети поля. Ошибки в переходных фазах мешали футболистам обеих команд комбинировать. У гостей стоит отметить удар с острого угла Цюцюры, который парировал голкипер "Нивы".

Во второй половине тайма активнее играли гости, но этого было мало, чтобы открыть счет. Очень непросто было отметить хоть что-нибудь положительное в этом матче. Все шло к нулевой ничьей, но Дмитрий Шинкаренко результативным ударом забил сверхважный гол для "Прикарпатья" – 0:1. В итоге, минимальная победа "Прикарпатья".

"Нива" Бузова - "Прикарпатье" 0:1

Голы: Шинкаренко (82)

"Нива" (стартовый состав): Лепка – Корохов, Мисюра, Прокопчук, Дворовенко, Турчанов, Будняк, Кныш, Пономар, Нехтий, Тыменко

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пицан – Француз, Демкив, Швец, Соловьев, Шинкаренко, Хома, Цюцюра, Попчук, Семка, Михальчук